Путин не стал поздравлять с Новым годом Байдена и европейских лидеров

Владимир Путин поздравил глав дружественных стран с Новым годом
Президент России Владимир Путин не стал отправлять поздравительную новогоднюю телеграмму своему американскому коллеге Джо Байдену. Также российский лидер не поздравил ряд лидеров из Евросоюза.
«Путин не стал направлять Байдену и другим западным лидерам новогодние поздравления», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.
Уточняется, что из европейских стран глава государства отправил телеграммы президенту Сербии Александру Вучичу и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Также письма удостоился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и главы других дружественных стран, говорится на сайте Кремля.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.