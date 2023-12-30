Путин не стал поздравлять с Новым годом Байдена и европейских лидеров

Путин отправил поздравительные телеграммы коллегам из дружественных стран
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин поздравил глав дружественных стран с Новым годом Фото:

Президент России Владимир Путин не стал отправлять поздравительную новогоднюю телеграмму своему американскому коллеге Джо Байдену. Также российский лидер не поздравил ряд лидеров из Евросоюза.

«Путин не стал направлять Байдену и другим западным лидерам новогодние поздравления», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.

Уточняется, что из европейских стран глава государства отправил телеграммы президенту Сербии Александру Вучичу и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Также письма удостоился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и главы других дружественных стран, говорится на сайте Кремля.

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Президент России Владимир Путин не стал отправлять поздравительную новогоднюю телеграмму своему американскому коллеге Джо Байдену. Также российский лидер не поздравил ряд лидеров из Евросоюза. «Путин не стал направлять Байдену и другим западным лидерам новогодние поздравления», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что из европейских стран глава государства отправил телеграммы президенту Сербии Александру Вучичу и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Также письма удостоился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и главы других дружественных стран, говорится на сайте Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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