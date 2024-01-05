Преступник из США попытался убить судью, поскольку у него был «плохой день»

05 января 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Деобра Редден, 30-летний рецидивист, был приговорен в среду окружным судьей Мэри Холтус к тюремному сроку Фото: Илья Московец © URA.RU Подсудимый, который накинулся на судью в Лас-Вегасе во время заседания, заявил сотрудникам правоохранительных органов, что у него был плохой день, поэтому он собирался ее убить. Об этом сообщило издание 8 News Now. «Мужчина, напавший в среду на судью Лас-Вегаса, сказал сотрудникам исправительного учреждения, что у него был плохой день, и пытался ее убить», — говорится в сообщении издания, опубликованном в соцсети X. Там ссылаются на документы, полученные следователями. Ранее тридцатилетний Деобра Редден, имеющий уже три судимости, набросился на судью во время зачитывания приговора. Когда судебный пристав дала понять, что планирует вынести наказание в виде заключения, Редден выкрикнул ругательства, бросился вперед и перепрыгнул через скамью судьи. Во время инцидента судья Мэри Холтус упала со своего места и получила травмы, ее госпитализировали. Незадолго до нападения в зале суда Редден попросил судью о снисхождении к ее приговору, назвав себя «человеком, который никогда не перестает пытаться поступать правильно, как бы тяжело это ни было».

Подсудимый, который накинулся на судью в Лас-Вегасе во время заседания, заявил сотрудникам правоохранительных органов, что у него был плохой день, поэтому он собирался ее убить. Об этом сообщило издание 8 News Now. «Мужчина, напавший в среду на судью Лас-Вегаса, сказал сотрудникам исправительного учреждения, что у него был плохой день, и пытался ее убить», — говорится в сообщении издания, опубликованном в соцсети X. Там ссылаются на документы, полученные следователями. Ранее тридцатилетний Деобра Редден, имеющий уже три судимости, набросился на судью во время зачитывания приговора. Когда судебный пристав дала понять, что планирует вынести наказание в виде заключения, Редден выкрикнул ругательства, бросился вперед и перепрыгнул через скамью судьи. Во время инцидента судья Мэри Холтус упала со своего места и получила травмы, ее госпитализировали. Незадолго до нападения в зале суда Редден попросил судью о снисхождении к ее приговору, назвав себя «человеком, который никогда не перестает пытаться поступать правильно, как бы тяжело это ни было».