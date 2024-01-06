06 января 2024

Ивлеева нашла нужным ответить на слухи о своем отъезде из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Ивлеева проводит новогодние праздники в Санкт-Петербурге Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Блогер Анастасия Ивлеева, недавно устроившая скандальную «голую вечеринку», заявила, что находится в Санкт-Петербурге с семьей. Ранее журналист Ксения Собчак сообщила, что Ивлеева покинула РФ.

«Передаю морознейший привет из Санкт-Петербурга. Здесь я провожу праздники с семьей, с друзьями, близкими», — заявила Ивлеева в telegram-канале. Она также поздравила своих подписчиков с Новым годом и Рождеством.

Ранее Собчак сообщила, что Ивлеева боится последствий «голой вечеринки», поэтому покинула РФ. Вечеринка прошла в московском клубе Mutabor. После проведения мероприятия у участников начались проблемы с контрактами. Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что давление, которое оказывается на блогера Ивлееву, несопоставимо с ее поступком. По его словам, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Собчак также лишилась 15 миллионов рублей из-за посещения мероприятия, передают «Дни.ру».

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Блогер Анастасия Ивлеева, недавно устроившая скандальную «голую вечеринку», заявила, что находится в Санкт-Петербурге с семьей. Ранее журналист Ксения Собчак сообщила, что Ивлеева покинула РФ. «Передаю морознейший привет из Санкт-Петербурга. Здесь я провожу праздники с семьей, с друзьями, близкими», — заявила Ивлеева в telegram-канале. Она также поздравила своих подписчиков с Новым годом и Рождеством. Ранее Собчак сообщила, что Ивлеева боится последствий «голой вечеринки», поэтому покинула РФ. Вечеринка прошла в московском клубе Mutabor. После проведения мероприятия у участников начались проблемы с контрактами. Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что давление, которое оказывается на блогера Ивлееву, несопоставимо с ее поступком. По его словам, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Собчак также лишилась 15 миллионов рублей из-за посещения мероприятия, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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