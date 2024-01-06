Ивлеева нашла нужным ответить на слухи о своем отъезде из России

Блогер Анастасия Ивлеева, недавно устроившая скандальную «голую вечеринку», заявила, что находится в Санкт-Петербурге с семьей. Ранее журналист Ксения Собчак сообщила, что Ивлеева покинула РФ.
«Передаю морознейший привет из Санкт-Петербурга. Здесь я провожу праздники с семьей, с друзьями, близкими», — заявила Ивлеева в telegram-канале. Она также поздравила своих подписчиков с Новым годом и Рождеством.
Ранее Собчак сообщила, что Ивлеева боится последствий «голой вечеринки», поэтому покинула РФ. Вечеринка прошла в московском клубе Mutabor. После проведения мероприятия у участников начались проблемы с контрактами. Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что давление, которое оказывается на блогера Ивлееву, несопоставимо с ее поступком. По его словам, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Собчак также лишилась 15 миллионов рублей из-за посещения мероприятия, передают «Дни.ру».
Блогер Анастасия Ивлеева, недавно устроившая скандальную «голую вечеринку», заявила, что находится в Санкт-Петербурге с семьей. Ранее журналист Ксения Собчак сообщила, что Ивлеева покинула РФ. «Передаю морознейший привет из Санкт-Петербурга. Здесь я провожу праздники с семьей, с друзьями, близкими», — заявила Ивлеева в telegram-канале. Она также поздравила своих подписчиков с Новым годом и Рождеством. Ранее Собчак сообщила, что Ивлеева боится последствий «голой вечеринки», поэтому покинула РФ. Вечеринка прошла в московском клубе Mutabor. После проведения мероприятия у участников начались проблемы с контрактами. Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что давление, которое оказывается на блогера Ивлееву, несопоставимо с ее поступком. По его словам, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Собчак также лишилась 15 миллионов рублей из-за посещения мероприятия, передают «Дни.ру».