Макрон утвердил состав правительства Франции

12 января 2024 в 01:12 Размер текста - 17 +

Эмманюэль Макрон утвердил новый состав правительства 11 января Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эмманюэль Макрон 11 января утвердил состав кабинета министров, который сформирован премьер-министром страны Габриэлем Атталем. Это следует из трансляции на официальном youtube-канале Общественного сената Франции. «Главой МИД назначен генеральный секретарь президентской партии „Возрождение“ и супруг нынешнего премьер-министра Атталя Стефан Сежурне (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), сменивший Катрин Колонна. Экс-министр юстиции при президенте Николя Саркози Рашида Дати назначена министром культуры. Бывшая госсекретарь по делам молодежи Приска Тевено стала официальным представителем правительства», — следует из эфира. Несколько министров сохранили свои посты. В этот список вошли: министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен, министр обороны Себастьян Лекорню и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 11 января утвердил состав кабинета министров, который сформирован премьер-министром страны Габриэлем Атталем. Это следует из трансляции на официальном youtube-канале Общественного сената Франции. «Главой МИД назначен генеральный секретарь президентской партии „Возрождение“ и супруг нынешнего премьер-министра Атталя Стефан Сежурне (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), сменивший Катрин Колонна. Экс-министр юстиции при президенте Николя Саркози Рашида Дати назначена министром культуры. Бывшая госсекретарь по делам молодежи Приска Тевено стала официальным представителем правительства», — следует из эфира. Несколько министров сохранили свои посты. В этот список вошли: министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен, министр обороны Себастьян Лекорню и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.