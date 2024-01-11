11 января 2024

Макрон утвердил состав правительства Франции

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Эмманюэль Макрон утвердил новый состав правительства 11 января Фото:

Президент Франции Эмманюэль Макрон 11 января утвердил состав кабинета министров, который сформирован премьер-министром страны Габриэлем Атталем. Это следует из трансляции на официальном youtube-канале Общественного сената Франции.

«Главой МИД назначен генеральный секретарь президентской партии „Возрождение“ и супруг нынешнего премьер-министра Атталя Стефан Сежурне (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), сменивший Катрин Колонна. Экс-министр юстиции при президенте Николя Саркози Рашида Дати назначена министром культуры. Бывшая госсекретарь по делам молодежи Приска Тевено стала официальным представителем правительства», — следует из эфира.

Несколько министров сохранили свои посты. В этот список вошли: министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен, министр обороны Себастьян Лекорню и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон 11 января утвердил состав кабинета министров, который сформирован премьер-министром страны Габриэлем Атталем. Это следует из трансляции на официальном youtube-канале Общественного сената Франции. «Главой МИД назначен генеральный секретарь президентской партии „Возрождение“ и супруг нынешнего премьер-министра Атталя Стефан Сежурне (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), сменивший Катрин Колонна. Экс-министр юстиции при президенте Николя Саркози Рашида Дати назначена министром культуры. Бывшая госсекретарь по делам молодежи Приска Тевено стала официальным представителем правительства», — следует из эфира. Несколько министров сохранили свои посты. В этот список вошли: министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен, министр обороны Себастьян Лекорню и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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