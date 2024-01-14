Подорвавший железную дорогу под Рязанью готовил еще один теракт

15 января 2024 в 07:08 Размер текста - 17 +

У диверсанта изъяты все компоненты для изготовления взрывных устройств Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Агент украинский спецслужб Руслан Сидики, подорвавший в Рязани железную дорогу и атаковавший военный аэродром «Дягилево», планировал совершить в декабре 2023 года еще один теракт. Об этом сообщил глава Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Павел Выменец. «Было установлено, что уже после теракта на железной дороге (В Рязани — прим. URA.RU) Сидики готовился в декабре 2023 года совершить еще один подобный террористический акт в районе Дашки Рязани», — сообщил следователь в беседе с ТАСС. Правоохранители изъяли все составляющие, которые диверсант использовал для подготовки взрывных устройств. Дальнейшее расследование уголовного дела будет проходить в СК РФ. В результате диверсии в Рязанской области с рельс сошли 19 грузовых вагонов, еще 15 перевернулись. В городе после ЧП был объявлен план «Перехват». Позднее организатора теракта задержали сотрудники ФСБ. Правоохранительные органы выяснили, что мужчина был завербован Киевом в феврале 2023 года в Стабуле.

Агент украинский спецслужб Руслан Сидики, подорвавший в Рязани железную дорогу и атаковавший военный аэродром «Дягилево», планировал совершить в декабре 2023 года еще один теракт. Об этом сообщил глава Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Павел Выменец. «Было установлено, что уже после теракта на железной дороге (В Рязани — прим. URA.RU) Сидики готовился в декабре 2023 года совершить еще один подобный террористический акт в районе Дашки Рязани», — сообщил следователь в беседе с ТАСС. Правоохранители изъяли все составляющие, которые диверсант использовал для подготовки взрывных устройств. Дальнейшее расследование уголовного дела будет проходить в СК РФ. В результате диверсии в Рязанской области с рельс сошли 19 грузовых вагонов, еще 15 перевернулись. В городе после ЧП был объявлен план «Перехват». Позднее организатора теракта задержали сотрудники ФСБ. Правоохранительные органы выяснили, что мужчина был завербован Киевом в феврале 2023 года в Стабуле.