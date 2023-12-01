Происшествия ФСБ задержала агента украинских спецслужб, атаковавшего аэродром в Рязани 01 декабря 2023 в 11:46 Размер текста - 17 + Задержанный подозревается в диверсии на аэродроме «Дягилево» Фото: Анна Майорова © URA.RU Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала агента украинских спецслужб. По версии силовиков, мужчина атаковал с помощью беспилотников военный аэродром «Дягилево» в Рязани. «Задержан агент украинских спецслужб. <…> В ноябре он же подорвал ж/д полотно в Рязанском районе, из-за чего сошли 19 и опрокинулись 15 вагонов», — сообщили в ФСБ. Правоохранительные органы выяснили, что мужчина был завербован Киевом в феврале 2023 года в Стабуле. Готовился к диверсии в Латвии при участии местных спецслужб. Задержанный имеет гражданство России и Италии, добавили в ФСБ. На мужчину завели дело по статьям «Теракт», «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», добавили в Следственном комитете РФ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала агента украинских спецслужб. По версии силовиков, мужчина атаковал с помощью беспилотников военный аэродром «Дягилево» в Рязани. «Задержан агент украинских спецслужб. <…> В ноябре он же подорвал ж/д полотно в Рязанском районе, из-за чего сошли 19 и опрокинулись 15 вагонов», — сообщили в ФСБ. Правоохранительные органы выяснили, что мужчина был завербован Киевом в феврале 2023 года в Стабуле. Готовился к диверсии в Латвии при участии местных спецслужб. Задержанный имеет гражданство России и Италии, добавили в ФСБ. На мужчину завели дело по статьям «Теракт», «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», добавили в Следственном комитете РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям