ФСБ задержала агента украинских спецслужб, атаковавшего аэродром в Рязани

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, антитеррор, собр, наручники, задержание, кто, контр-террористическая операция
Задержанный подозревается в диверсии на аэродроме «Дягилево» Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала агента украинских спецслужб. По версии силовиков, мужчина атаковал с помощью беспилотников военный аэродром «Дягилево» в Рязани.

«Задержан агент украинских спецслужб. <…> В ноябре он же подорвал ж/д полотно в Рязанском районе, из-за чего сошли 19 и опрокинулись 15 вагонов», — сообщили в ФСБ.

Правоохранительные органы выяснили, что мужчина был завербован Киевом в феврале 2023 года в Стабуле. Готовился к диверсии в Латвии при участии местных спецслужб. Задержанный имеет гражданство России и Италии, добавили в ФСБ. На мужчину завели дело по статьям «Теракт», «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», добавили в Следственном комитете РФ.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала агента украинских спецслужб. По версии силовиков, мужчина атаковал с помощью беспилотников военный аэродром «Дягилево» в Рязани. «Задержан агент украинских спецслужб. <…> В ноябре он же подорвал ж/д полотно в Рязанском районе, из-за чего сошли 19 и опрокинулись 15 вагонов», — сообщили в ФСБ. Правоохранительные органы выяснили, что мужчина был завербован Киевом в феврале 2023 года в Стабуле. Готовился к диверсии в Латвии при участии местных спецслужб. Задержанный имеет гражданство России и Италии, добавили в ФСБ. На мужчину завели дело по статьям «Теракт», «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», добавили в Следственном комитете РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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