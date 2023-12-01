ФСБ задержала агента украинских спецслужб, атаковавшего аэродром в Рязани

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала агента украинских спецслужб. По версии силовиков, мужчина атаковал с помощью беспилотников военный аэродром «Дягилево» в Рязани.
«Задержан агент украинских спецслужб. <…> В ноябре он же подорвал ж/д полотно в Рязанском районе, из-за чего сошли 19 и опрокинулись 15 вагонов», — сообщили в ФСБ.
Правоохранительные органы выяснили, что мужчина был завербован Киевом в феврале 2023 года в Стабуле. Готовился к диверсии в Латвии при участии местных спецслужб. Задержанный имеет гражданство России и Италии, добавили в ФСБ. На мужчину завели дело по статьям «Теракт», «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»,
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