Politico: Венгрия близка к тому, чтобы разрешить ЕС финансировать Украину

17 января 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан приближается к компромиссу по использованию денег Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже показал Евросоюзу (ЕС), что намерен отказаться от противодействия оказанию поддержки Киеву со стороны ЕС ради политических и экономических преференций для Будапешта. Об этом сообщили в Politico. Авторы отметили, что переговоры еще продолжаются. «Будапешт дал ЕС сигнал, что он готов отказаться от противодействия финансированию Украины — поскольку продолжаются переговоры о подсластителях, которые облегчили бы уход премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — говорится в материале . По мнению европейских политиков, Орбан приближается к компромиссу по использованию денег из европейского бюджета, переговоры еще идут. Отмечается, что сделка может быть заключена в течение следующих нескольких недель. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Евросоюз должен оказывать финансовую помощь Украине без вреда для бюджета Евросоюза и общего кредита, передает RT. Страна готова выплатить свою долю из национального бюджета.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже показал Евросоюзу (ЕС), что намерен отказаться от противодействия оказанию поддержки Киеву со стороны ЕС ради политических и экономических преференций для Будапешта. Об этом сообщили в Politico. Авторы отметили, что переговоры еще продолжаются. «Будапешт дал ЕС сигнал, что он готов отказаться от противодействия финансированию Украины — поскольку продолжаются переговоры о подсластителях, которые облегчили бы уход премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — говорится в материале. По мнению европейских политиков, Орбан приближается к компромиссу по использованию денег из европейского бюджета, переговоры еще идут. Отмечается, что сделка может быть заключена в течение следующих нескольких недель. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Евросоюз должен оказывать финансовую помощь Украине без вреда для бюджета Евросоюза и общего кредита, передает RT. Страна готова выплатить свою долю из национального бюджета.