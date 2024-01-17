Politico: Венгрия близка к тому, чтобы разрешить ЕС финансировать Украину

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Виктор Орбан приближается к компромиссу по использованию денег Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже показал Евросоюзу (ЕС), что намерен отказаться от противодействия оказанию поддержки Киеву со стороны ЕС ради политических и экономических преференций для Будапешта. Об этом сообщили в Politico. Авторы отметили, что переговоры еще продолжаются.

«Будапешт дал ЕС сигнал, что он готов отказаться от противодействия финансированию Украины — поскольку продолжаются переговоры о подсластителях, которые облегчили бы уход премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — говорится в материале. По мнению европейских политиков, Орбан приближается к компромиссу по использованию денег из европейского бюджета, переговоры еще идут. Отмечается, что сделка может быть заключена в течение следующих нескольких недель.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Евросоюз должен оказывать финансовую помощь Украине без вреда для бюджета Евросоюза и общего кредита, передает RT. Страна готова выплатить свою долю из национального бюджета.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже показал Евросоюзу (ЕС), что намерен отказаться от противодействия оказанию поддержки Киеву со стороны ЕС ради политических и экономических преференций для Будапешта. Об этом сообщили в Politico. Авторы отметили, что переговоры еще продолжаются. «Будапешт дал ЕС сигнал, что он готов отказаться от противодействия финансированию Украины — поскольку продолжаются переговоры о подсластителях, которые облегчили бы уход премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — говорится в материале. По мнению европейских политиков, Орбан приближается к компромиссу по использованию денег из европейского бюджета, переговоры еще идут. Отмечается, что сделка может быть заключена в течение следующих нескольких недель. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Евросоюз должен оказывать финансовую помощь Украине без вреда для бюджета Евросоюза и общего кредита, передает RT. Страна готова выплатить свою долю из национального бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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