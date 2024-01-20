Отец Валерия Меладзе скончался от последствий COVID

Скончался отец Валерия Меладзе
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Отец певца и музыкального продюсера Валерия Меладзе скончался в больнице от последствий COVID-19. Об этом сообщил сам артист.
«В связи со смертью одного из самых близких мне людей мне приходится перенести концерты в Алма-Ате», — сказал Меладзе, его видеообращение опубликовало издание Starhit. Артист добавил, что концерты перенесены на 2, 4 и 6 февраля.
Ранее стало известно, что отец Меладзе находится в реанимации в тяжелом состоянии. Он столкнулся с последствиями коронавирусной инфекции.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.