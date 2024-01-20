Отец Валерия Меладзе скончался от последствий COVID

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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, меладзе валерий
Скончался отец Валерия Меладзе Фото:
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Коронавирус COVID-19

Отец певца и музыкального продюсера Валерия Меладзе скончался в больнице от последствий COVID-19. Об этом сообщил сам артист.

«В связи со смертью одного из самых близких мне людей мне приходится перенести концерты в Алма-Ате», — сказал Меладзе, его видеообращение опубликовало издание Starhit. Артист добавил, что концерты перенесены на 2, 4 и 6 февраля.

Ранее стало известно, что отец Меладзе находится в реанимации в тяжелом состоянии. Он столкнулся с последствиями коронавирусной инфекции.

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Отец певца и музыкального продюсера Валерия Меладзе скончался в больнице от последствий COVID-19. Об этом сообщил сам артист. «В связи со смертью одного из самых близких мне людей мне приходится перенести концерты в Алма-Ате», — сказал Меладзе, его видеообращение опубликовало издание Starhit. Артист добавил, что концерты перенесены на 2, 4 и 6 февраля. Ранее стало известно, что отец Меладзе находится в реанимации в тяжелом состоянии. Он столкнулся с последствиями коронавирусной инфекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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