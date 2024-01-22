Калужский завод Samsung начнет производить телевизоры под новой маркой

23 января 2024 в 04:59 Размер текста - 17 +

По словам Гусейна Иманова VVP Group купила завод в Калуге у Samsung Фото: Андрей Варкентин © URA.RU Дистрибутор VVP Group хочет начать делать телевизоры на заводе Samsung в Калуге. Выпускать технику смогут под своим брендом или собирать по контракту для других компаний. Об этом сообщили источники на рынке электроники. «Компания VVP Group начнет выпускать электронику на мощностях калужского предприятия Samsung (принадлежит ООО „Самсунг Электроникс Рус Калуга“). Компания выкупила или арендовала линию по производству телевизоров и планирует выпускать технику как под своей маркой, так и для других компаний», — передает слова источников газета « Коммерсант ». Южнокорейская корпорация Samsung возобновила финансовую поддержку своих партнеров в РФ, пишет «Национальная служба новостей». К ним относятся ритейлеры и дистрибьюторы, которым будут выплачивать премию от одного до 10% от стоимости закупленных смартфонов и других устройств Samsung, чтобы сохранить позиции на российском рынке. Это поможет увеличить продажи гаджетов Samsung в целом.

Дистрибутор VVP Group хочет начать делать телевизоры на заводе Samsung в Калуге. Выпускать технику смогут под своим брендом или собирать по контракту для других компаний. Об этом сообщили источники на рынке электроники. «Компания VVP Group начнет выпускать электронику на мощностях калужского предприятия Samsung (принадлежит ООО „Самсунг Электроникс Рус Калуга“). Компания выкупила или арендовала линию по производству телевизоров и планирует выпускать технику как под своей маркой, так и для других компаний», — передает слова источников газета «Коммерсант». Южнокорейская корпорация Samsung возобновила финансовую поддержку своих партнеров в РФ, пишет «Национальная служба новостей». К ним относятся ритейлеры и дистрибьюторы, которым будут выплачивать премию от одного до 10% от стоимости закупленных смартфонов и других устройств Samsung, чтобы сохранить позиции на российском рынке. Это поможет увеличить продажи гаджетов Samsung в целом.