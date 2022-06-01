Россия изготовит оборудование для первой атомной станции в Египте

В Россию приехала делегация из Египта, чтобы ознакомиться с оборудованием для будущей АЭС Фото: «Росатом»

Первая в Египте атомная электростанция «Эль-Дабаа» будет построена по проекту «Росатома», а оборудование для нее будет произведено в России. Там установят энергоблоки с российскими реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ (4 блока мощностью 1200 мегаватт каждый). Чтобы ознакомиться с оборудованием, в Россию приехала делегация из Египта во главе с председателем Управления по атомным электростанциям (NPPA) Амгедом Эль-Вакилем, рассказали URA.RU в пресс-службе «Росатома».

«Мы высоко ценим профессионализм и целенаправленную работу российско-египетской команды по реализации проекта. Такие визиты демонстрируют, что проект продвигается без остановок или препятствий. Мы верим в то, что АЭС „Эль-Дабаа“ не только принесет Египту новейшие энергетические технологии, но и будет способствовать благосостоянию и процветанию народа Египта в течение ближайших десятилетий», — заявил Амгед Эль-Вакиль.

Гостям из Египта показали Ленинградскую АЭС, расположенную в городе Сосновый Бор (Ленинградская область). Она обеспечивает около 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Делегация осмотрела новые блоки с реакторами ВВЭР-1200, а также промышленную площадку энергоблоков с двумя реакторами поколения III+, введенными в 2018 и 2021 годах. Кроме того, гости побывали на российских промышленных предприятиях, где по заказу «Росатома» изготавливается различное оборудование.

«Первый объект для страны всегда самый сложный. Мы это прекрасно понимаем и уже имеем большой опыт в реализации подобных заказов и всегда открыты для конструктивного диалога, а также обмена необходимыми знаниями с нашими коллегами. Уверен, что опора на российские атомные технологии — правильный выбор, который позволит сделать Египет единственной страной региона, располагающей надежными и безопасными реакторами поколения III+», — заявил руководитель машиностроительного дивизиона «Росатома» — АО «Атомэнергомаш» — Андрей Никипелов.

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