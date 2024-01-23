Путин раскрыл, продлят ли в РФ субсидию в 450 тысяч на погашение ипотеки

Путин согласился продлить субсидию в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Владимир Путин согласился продлить субсидию для семей в размере 450 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский президент Владимир Путин согласился продлить субсидию в 450 тысяч рублей для многодетных семей, направленную на погашение ипотеки. Об этом он рассказал во время встречи с участниками всероссийских семейных конкурсов.

«Я согласен с вашей оценкой, она эффективная… Меру [о введении субсидий для многодетных семей] продлим», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».