Путин раскрыл, продлят ли в РФ субсидию в 450 тысяч на погашение ипотеки

Путин согласился продлить субсидию в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Владимир Путин согласился продлить субсидию для семей в размере 450 тысяч рублей Фото:

Российский президент Владимир Путин согласился продлить субсидию в 450 тысяч рублей для многодетных семей, направленную на погашение ипотеки. Об этом он рассказал во время встречи с участниками всероссийских семейных конкурсов.

«Я согласен с вашей оценкой, она эффективная… Меру [о введении субсидий для многодетных семей] продлим», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».

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Российский президент Владимир Путин согласился продлить субсидию в 450 тысяч рублей для многодетных семей, направленную на погашение ипотеки. Об этом он рассказал во время встречи с участниками всероссийских семейных конкурсов. «Я согласен с вашей оценкой, она эффективная… Меру [о введении субсидий для многодетных семей] продлим», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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