В Кремле опровергли слух о скрытом сигнале НАТО от Путина

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков подчеркнул, что страны Запада всегда ищут внешнего врага и видят его в России Фото:

Страны Европы тяготеют к тому, чтобы искать внешнего врага, одним из них они видят президента России Владимира Путина. Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на слухи о скрытом сигнале НАТО от Путина поездкой в Калининград 25 января.

«Европейцы тяготеют к поиску внешнего врага, давним из которых является РФ. Так отвлекается внимание граждан от внутренних проблем», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Американские власти в последние дни называли Россию врагом. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Путин неоднократно проявлял жесты доброй воли в адрес европейских стран и Вашингтона в частности.

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Страны Европы тяготеют к тому, чтобы искать внешнего врага, одним из них они видят президента России Владимира Путина. Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на слухи о скрытом сигнале НАТО от Путина поездкой в Калининград 25 января. «Европейцы тяготеют к поиску внешнего врага, давним из которых является РФ. Так отвлекается внимание граждан от внутренних проблем», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС. Американские власти в последние дни называли Россию врагом. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Путин неоднократно проявлял жесты доброй воли в адрес европейских стран и Вашингтона в частности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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