В Кремле опровергли слух о скрытом сигнале НАТО от Путина

Страны Европы тяготеют к тому, чтобы искать внешнего врага, одним из них они видят президента России Владимира Путина. Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на слухи о скрытом сигнале НАТО от Путина поездкой в Калининград 25 января.
«Европейцы тяготеют к поиску внешнего врага, давним из которых является РФ. Так отвлекается внимание граждан от внутренних проблем», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
Американские власти в последние дни называли Россию врагом. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Путин неоднократно проявлял жесты доброй воли в адрес европейских стран и Вашингтона в частности.
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