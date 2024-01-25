В мире Европа В Кремле опровергли слух о скрытом сигнале НАТО от Путина 25 января 2024 в 15:13 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков подчеркнул, что страны Запада всегда ищут внешнего врага и видят его в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны Европы тяготеют к тому, чтобы искать внешнего врага, одним из них они видят президента России Владимира Путина. Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на слухи о скрытом сигнале НАТО от Путина поездкой в Калининград 25 января. «Европейцы тяготеют к поиску внешнего врага, давним из которых является РФ. Так отвлекается внимание граждан от внутренних проблем», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС. Американские власти в последние дни называли Россию врагом. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Путин неоднократно проявлял жесты доброй воли в адрес европейских стран и Вашингтона в частности. Страны Европы тяготеют к тому, чтобы искать внешнего врага, одним из них они видят президента России Владимира Путина. Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на слухи о скрытом сигнале НАТО от Путина поездкой в Калининград 25 января. «Европейцы тяготеют к поиску внешнего врага, давним из которых является РФ. Так отвлекается внимание граждан от внутренних проблем», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС. Американские власти в последние дни называли Россию врагом. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Путин неоднократно проявлял жесты доброй воли в адрес европейских стран и Вашингтона в частности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям