URA.RU попало в топ-3 самых цитируемых информационных агентств в соцсетях

01 февраля 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

URA.RU заняло третье место в рейтинге самых цитируемых информагентств в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Информационное агентство URA.RU вошло в топ-3 самых цитируемых федеральных СМИ в соцсетях за 2023 год. Об этом стало известно из данных компании «Медиалогия». «Топ-3 самых цитируемых информационных агентств — 2023: третье место URA.RU», — говорится на сайте . Число гиперссылок на URA.RU в соцмедиа составило 374 168. В тройку самых цитируемых федеральных СМИ также вошли РИА Новости, набравшие 7 384 786, и ТАСС — 3 641 67. В 2023 году в социальных сетях больше всего расходились материалы не только про спецоперацию. Так, на втором месте — «Свердловский общественник связал сериал „Слово пацана“ со стрельбой в Брянске», а на третьем — «Директор школы в ХМАО написала заявление в полицию из-за косичек школьницы в цветах флага Украины». Далее идет материал «Российские власти готовятся к набору 400 тысяч контрактников». На последней строчке топ-10 цитируемых материалов в соцсетях находится публикация про сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина — «Рогозин вернулся на фронт после ранения». URA.RU работает на рынке СМИ уже 18 лет. 24 января у компании был день рождения. Новости агентства цитируют топовые СМИ мира и России. Информационное агентство URA.RU также возглавило рейтинг самых цитируемых федеральных СМИ в соцсетях в сентябре 2023 года. Также URA.RU вошло в топ лучших работодателей России по версии HeadHunter. Для этого учитывалась много критериев. Среди них: как об организации отзываются сотрудники, внешняя оценка и рекомендации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информационное агентство URA.RU вошло в топ-3 самых цитируемых федеральных СМИ в соцсетях за 2023 год. Об этом стало известно из данных компании «Медиалогия». «Топ-3 самых цитируемых информационных агентств — 2023: третье место URA.RU», — говорится на сайте. Число гиперссылок на URA.RU в соцмедиа составило 374 168. В тройку самых цитируемых федеральных СМИ также вошли РИА Новости, набравшие 7 384 786, и ТАСС — 3 641 67. В 2023 году в социальных сетях больше всего расходились материалы не только про спецоперацию. Так, на втором месте — «Свердловский общественник связал сериал „Слово пацана“ со стрельбой в Брянске», а на третьем — «Директор школы в ХМАО написала заявление в полицию из-за косичек школьницы в цветах флага Украины». Далее идет материал «Российские власти готовятся к набору 400 тысяч контрактников». На последней строчке топ-10 цитируемых материалов в соцсетях находится публикация про сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина — «Рогозин вернулся на фронт после ранения». URA.RU работает на рынке СМИ уже 18 лет. 24 января у компании был день рождения. Новости агентства цитируют топовые СМИ мира и России. Информационное агентство URA.RU также возглавило рейтинг самых цитируемых федеральных СМИ в соцсетях в сентябре 2023 года. Также URA.RU вошло в топ лучших работодателей России по версии HeadHunter. Для этого учитывалась много критериев. Среди них: как об организации отзываются сотрудники, внешняя оценка и рекомендации.