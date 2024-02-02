Мишустин отметил близость интересов России и Армении в ЕАЭС

Мишустин согласился с подходом Пашиняна к развитию ЕАЭС
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Михаил Мишустин посетил VII Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Владивосток, мишустин михаил, топ
Михаил Мишустин (на фото) согласился с подходами Никола Пашиняна по развитию ЕАЭС Фото:

Предложения премьера Армении Никола Пашиняна о развитии интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во многих моментах соответствуют интересам России. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Они [предложения Пашиняна] преемственны, во многом совпадают с позицией российской стороны, готовы, конечно, оказывать всяческую поддержку для их реализации», — сказал Михаил Мишустин в ходе заседания экономического союза в Алма-Ате. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия-24».

Мишустин пожелал Еревану успехов в председательстве в ЕАЭС. Также премьер-министр выразил надежду сотрудничество участников союза будет только укрепляться.

Ранее Пашинян на этом же заседании заявил, что государства-участники ЕАЭС должны прийти к компромиссу для формирования общего рынка энергоресурсов. Также глава правительства говорил о необходимости определиться с ролью наднационального регулирующего органа в организации.

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Предложения премьера Армении Никола Пашиняна о развитии интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во многих моментах соответствуют интересам России. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин. «Они [предложения Пашиняна] преемственны, во многом совпадают с позицией российской стороны, готовы, конечно, оказывать всяческую поддержку для их реализации», — сказал Михаил Мишустин в ходе заседания экономического союза в Алма-Ате. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия-24». Мишустин пожелал Еревану успехов в председательстве в ЕАЭС. Также премьер-министр выразил надежду сотрудничество участников союза будет только укрепляться. Ранее Пашинян на этом же заседании заявил, что государства-участники ЕАЭС должны прийти к компромиссу для формирования общего рынка энергоресурсов. Также глава правительства говорил о необходимости определиться с ролью наднационального регулирующего органа в организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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