Мишустин отметил близость интересов России и Армении в ЕАЭС

Предложения премьера Армении Никола Пашиняна о развитии интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во многих моментах соответствуют интересам России. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.
«Они [предложения Пашиняна] преемственны, во многом совпадают с позицией российской стороны, готовы, конечно, оказывать всяческую поддержку для их реализации», — сказал Михаил Мишустин в ходе заседания экономического союза в Алма-Ате. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия-24».
Мишустин пожелал Еревану успехов в председательстве в ЕАЭС. Также премьер-министр выразил надежду сотрудничество участников союза будет только укрепляться.
Ранее Пашинян на этом же заседании заявил, что государства-участники ЕАЭС должны прийти к компромиссу для формирования общего рынка энергоресурсов. Также глава правительства говорил о необходимости определиться с ролью наднационального регулирующего органа в организации.
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