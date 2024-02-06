Путин оценил внедрение цифровых технологий в российских судах

Верховный суд России делает многое для открытости органов судебной системы. Для этого развивается электронная форма работы. В 2023 году в электронном виде было подано около 9 млн документов. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.
«Развивается и электронная форма работы с гражданами, и в прошлом году, по-моему, около 9 млн документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде. Здесь возникают, конечно, и вопросы, связанные с защитой этой информации, с защитой законных прав и интересов граждан», — подчеркнул президент. Об этом
Путин также попросил Лебедева рассказать о том, как сегодня развивается эта работа. Председатель Верховного суда доложил, что система развивается позитивно, в том числе в рассмотрении дел используются многофункциональные центры оказания государственных услуг по принципу «одного окна». Он добавил, что за год в таком режиме работы было рассмотрено 400 тыс. дел. «Используется такая форма, как видео-конференц-связь. С ее помощью мы рассматриваем где-то 500 тыс. дел в год. И веб-конференции — это порядка 500—600 тыс. в год. Это очень большое подспорье для работы суда и сокращения нагрузки», — сказал Лебедев.
Кроме того, председатель Верховного суда отметил работу государственной автоматизированной системы — ГАС «Правосудие». Он добавил, что за год ней обратилось около 11 млрд пользователей.
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