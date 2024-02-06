Путин оценил внедрение цифровых технологий в российских судах

06 февраля 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Путин провел встречу с председателем Верховного суда Лебедевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Верховный суд России делает многое для открытости органов судебной системы. Для этого развивается электронная форма работы. В 2023 году в электронном виде было подано около 9 млн документов. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. «Развивается и электронная форма работы с гражданами, и в прошлом году, по-моему, около 9 млн документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде. Здесь возникают, конечно, и вопросы, связанные с защитой этой информации, с защитой законных прав и интересов граждан», — подчеркнул президент. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Путин также попросил Лебедева рассказать о том, как сегодня развивается эта работа. Председатель Верховного суда доложил, что система развивается позитивно, в том числе в рассмотрении дел используются многофункциональные центры оказания государственных услуг по принципу «одного окна». Он добавил, что за год в таком режиме работы было рассмотрено 400 тыс. дел. «Используется такая форма, как видео-конференц-связь. С ее помощью мы рассматриваем где-то 500 тыс. дел в год. И веб-конференции — это порядка 500—600 тыс. в год. Это очень большое подспорье для работы суда и сокращения нагрузки», — сказал Лебедев. Кроме того, председатель Верховного суда отметил работу государственной автоматизированной системы — ГАС «Правосудие». Он добавил, что за год ней обратилось около 11 млрд пользователей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Верховный суд России делает многое для открытости органов судебной системы. Для этого развивается электронная форма работы. В 2023 году в электронном виде было подано около 9 млн документов. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. «Развивается и электронная форма работы с гражданами, и в прошлом году, по-моему, около 9 млн документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде. Здесь возникают, конечно, и вопросы, связанные с защитой этой информации, с защитой законных прав и интересов граждан», — подчеркнул президент. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Путин также попросил Лебедева рассказать о том, как сегодня развивается эта работа. Председатель Верховного суда доложил, что система развивается позитивно, в том числе в рассмотрении дел используются многофункциональные центры оказания государственных услуг по принципу «одного окна». Он добавил, что за год в таком режиме работы было рассмотрено 400 тыс. дел. «Используется такая форма, как видео-конференц-связь. С ее помощью мы рассматриваем где-то 500 тыс. дел в год. И веб-конференции — это порядка 500—600 тыс. в год. Это очень большое подспорье для работы суда и сокращения нагрузки», — сказал Лебедев. Кроме того, председатель Верховного суда отметил работу государственной автоматизированной системы — ГАС «Правосудие». Он добавил, что за год ней обратилось около 11 млрд пользователей.