Дипломатов стран Балтии вызвали в МИД России из-за выборов президента

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
До дипломатов довели позицию России по выборам, сообщила Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии в Москве вызваны в МИД России. Дипломатам объяснили позицию Москвы по организации выборов президента РФ в российских посольствах, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее заявлению, у Латвии, Литвы и Эстонии отсутствует должная реакция на неоднократные обращения Москвы обеспечить безопасность на выборах на территории избирательных участках в Влиьнюсе, Риге и Таллине. »«Потребовали в связи с этим, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования», — сказала Захарова.

В МИД РФ уверены, что трудности при проведении выборов вызовут протесты среди россиян в Балтии. Поскольку позиция стран нарушает их конституционные права, заключила Захарова.

Ранее ЦИК объявил, что за пределами России создано 276 избирательных участков. Они расположены в 143 иностранных государствах. Среди них есть и недружественные страны, уточняла Захарова. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта.

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Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии в Москве вызваны в МИД России. Дипломатам объяснили позицию Москвы по организации выборов президента РФ в российских посольствах, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее заявлению, у Латвии, Литвы и Эстонии отсутствует должная реакция на неоднократные обращения Москвы обеспечить безопасность на выборах на территории избирательных участках в Влиьнюсе, Риге и Таллине. »«Потребовали в связи с этим, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования», — сказала Захарова. В МИД РФ уверены, что трудности при проведении выборов вызовут протесты среди россиян в Балтии. Поскольку позиция стран нарушает их конституционные права, заключила Захарова. Ранее ЦИК объявил, что за пределами России создано 276 избирательных участков. Они расположены в 143 иностранных государствах. Среди них есть и недружественные страны, уточняла Захарова. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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