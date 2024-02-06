Дипломатов стран Балтии вызвали в МИД России из-за выборов президента

Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии в Москве вызваны в МИД России. Дипломатам объяснили позицию Москвы по организации выборов президента РФ в российских посольствах, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее заявлению, у Латвии, Литвы и Эстонии отсутствует должная реакция на неоднократные обращения Москвы обеспечить безопасность на выборах на территории избирательных участках в Влиьнюсе, Риге и Таллине. »«Потребовали в связи с этим, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования», — сказала Захарова.
В МИД РФ уверены, что трудности при проведении выборов вызовут протесты среди россиян в Балтии. Поскольку позиция стран нарушает их конституционные права, заключила Захарова.
Ранее ЦИК объявил, что за пределами России создано 276 избирательных участков. Они расположены в 143 иностранных государствах. Среди них есть и недружественные страны, уточняла Захарова. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта.
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