Путин поручил представить проект указа о Стратегии технологического развития РФ

08 февраля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что обновленная Стратегия приравнена к нацбезопасности страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU За неделю должен быть подготовлен проект указа об обновленной Стратегии технологического развития России. Об этом заявил глава страны Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию в режиме видеоконференции. «Сегодня предлагаю обсудить обновленную редакцию Стратегии технологического развития России. С учетом наших дискуссий прошу внести необходимые предложения. В течение недели предоставить проект указа для подписи», — заявил Владимир Путин во время прямого эфира на «России 24». Помимо этого, глава РФ поручил кабмину предоставить новый перечень наиболее важных для государства наукоемких технологий. Путин отметил, что этот документ приравнен к стратегии нацбезопасности страны. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Стратегия будет доработана после заседания Совета по науке и образования 8 февраля.

За неделю должен быть подготовлен проект указа об обновленной Стратегии технологического развития России. Об этом заявил глава страны Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию в режиме видеоконференции. «Сегодня предлагаю обсудить обновленную редакцию Стратегии технологического развития России. С учетом наших дискуссий прошу внести необходимые предложения. В течение недели предоставить проект указа для подписи», — заявил Владимир Путин во время прямого эфира на «России 24». Помимо этого, глава РФ поручил кабмину предоставить новый перечень наиболее важных для государства наукоемких технологий. Путин отметил, что этот документ приравнен к стратегии нацбезопасности страны. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Стратегия будет доработана после заседания Совета по науке и образования 8 февраля.