11 февраля 2024

Губернатор Голубев: в городах Ростовской области введен особый режим

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В Ростовской области введен режим повышенной готовности с 11 февраля из-за непогоды Фото:

В городах Ростовской области с 11 февраля введен режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Среди них — Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и другие.

«Режим повышенной готовности введен с 21:00 11 февраля в Волгодонске, Гуково, Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском, Волгодонском, Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском», — написал Голубев в своем telegram-канале.

Также режим повышенной готовности введен в Красносулинском, Мартыновском, Морозовском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Тацинском, Усть-Донецком и Цимлянском районах Ростовской области. По его словам, это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений.

Ранее сообщалось, что в регионе тысячи человек остались без света из-за непогоды. В регионе уже объявлено штормовое предупреждение.

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В городах Ростовской области с 11 февраля введен режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Среди них — Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и другие. «Режим повышенной готовности введен с 21:00 11 февраля в Волгодонске, Гуково, Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском, Волгодонском, Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском», — написал Голубев в своем telegram-канале. Также режим повышенной готовности введен в Красносулинском, Мартыновском, Морозовском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Тацинском, Усть-Донецком и Цимлянском районах Ростовской области. По его словам, это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений. Ранее сообщалось, что в регионе тысячи человек остались без света из-за непогоды. В регионе уже объявлено штормовое предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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