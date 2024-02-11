Губернатор Голубев: в городах Ростовской области введен особый режим

В городах Ростовской области с 11 февраля введен режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Среди них — Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и другие.
«Режим повышенной готовности введен с 21:00 11 февраля в Волгодонске, Гуково, Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском, Волгодонском, Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском», —
Также режим повышенной готовности введен в Красносулинском, Мартыновском, Морозовском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Тацинском, Усть-Донецком и Цимлянском районах Ростовской области. По его словам, это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений.
Ранее сообщалось, что в регионе тысячи человек остались без света из-за непогоды. В регионе уже объявлено штормовое предупреждение.
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