Губернатор Голубев: в городах Ростовской области введен особый режим

12 февраля 2024 в 01:06 Размер текста - 17 +

В Ростовской области введен режим повышенной готовности с 11 февраля из-за непогоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городах Ростовской области с 11 февраля введен режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Среди них — Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и другие. «Режим повышенной готовности введен с 21:00 11 февраля в Волгодонске, Гуково, Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском, Волгодонском, Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском», — написал Голубев в своем telegram-канале. Также режим повышенной готовности введен в Красносулинском, Мартыновском, Морозовском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Тацинском, Усть-Донецком и Цимлянском районах Ростовской области. По его словам, это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений. Ранее сообщалось, что в регионе тысячи человек остались без света из-за непогоды. В регионе уже объявлено штормовое предупреждение.

В городах Ростовской области с 11 февраля введен режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Среди них — Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и другие. «Режим повышенной готовности введен с 21:00 11 февраля в Волгодонске, Гуково, Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском, Волгодонском, Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском», — написал Голубев в своем telegram-канале. Также режим повышенной готовности введен в Красносулинском, Мартыновском, Морозовском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Тацинском, Усть-Донецком и Цимлянском районах Ростовской области. По его словам, это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений. Ранее сообщалось, что в регионе тысячи человек остались без света из-за непогоды. В регионе уже объявлено штормовое предупреждение.