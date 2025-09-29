Реально ли дожить до 120 лет, как обещала вице-премьер Голикова

Врач-гериатр Валерий Новоселов усомнился в реалистичности заявления вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что ныне живущие россияне смогут дожить до 120 лет. Специалист привел статистику, согласно которой в России всего 17 тысяч человек в возрасте 100 лет и старше.
«По данным на 1 января на приблизительно 146 млн населения у нас приходится 17 тысяч человек в возрасте 100 лет и старше. Нетрудно подсчитать, насколько это небольшой шанс», — рассказал Валерий Новоселов для издания Ридус.
Ранее на пресс-конференции Голикова заявила, что у людей, которые стареют медленно, «есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет». Однако врач отметил, что абсолютно достоверных случаев достижения 120-летнего возраста нет не только в России, но и в мире. Даже рекорд француженки Жанны Кальман в 122 года большинство геронтологов считают сфальсифицированным. В России, по словам Новоселова, не наблюдается людей старше 107-108 лет. На сегодняшний день средняя продолжительность жизни в России лидирует в Ингушетии и составляет 78,34 года.
Вопрос увеличения продолжительности жизни россиян стал приоритетным после заявлений президента Владимира Путина о возможности жить до 150 лет и поручений премьер-министра Михаила Мишустина усилить профилактику заболеваний. В 2024 году средняя продолжительность жизни в России снизилась до 72,8 года, и власти поставили цель довести этот показатель до 78 лет к 2030 году, реализуя нацпроекты и расширяя доступ к медицинским услугам, особенно в отдаленных регионах.
