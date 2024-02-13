Мосбиржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке

13 февраля 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Московская биржа работает обычно до 19:00 по местному времени Фото: Антон Белицкий © URA.RU Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке с 13:58. Об этом говорится на официальном сайте биржи. «Торги на Фондовом рынке приостановлены с 13:58:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — говорится на сайте. Как известно, продолжительность торговой сессии на фондовом рынке — с 9:50 до 23:50, валютном рынке и рынке драгоценных металлов — с 06:50 до 19:00 мск, на срочном рынке — с 09:00 до 23:50 мск. Обновлено в 15:29 по мск: Мосбиржа возобновит торги с 15:45 мск. Система доступна для снятия заявок.

Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке с 13:58. Об этом говорится на официальном сайте биржи. «Торги на Фондовом рынке приостановлены с 13:58:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — говорится на сайте. Как известно, продолжительность торговой сессии на фондовом рынке — с 9:50 до 23:50, валютном рынке и рынке драгоценных металлов — с 06:50 до 19:00 мск, на срочном рынке — с 09:00 до 23:50 мск. Обновлено в 15:29 по мск: Мосбиржа возобновит торги с 15:45 мск. Система доступна для снятия заявок.