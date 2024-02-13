Мосбиржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Москва, московская биржа, ММВБ
Московская биржа работает обычно до 19:00 по местному времени Фото:

Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке с 13:58. Об этом говорится на официальном сайте биржи.

«Торги на Фондовом рынке приостановлены с 13:58:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — говорится на сайте. Как известно, продолжительность торговой сессии на фондовом рынке — с 9:50 до 23:50, валютном рынке и рынке драгоценных металлов — с 06:50 до 19:00 мск, на срочном рынке — с 09:00 до 23:50 мск.

Обновлено в 15:29 по мск: Мосбиржа возобновит торги с 15:45 мск. Система доступна для снятия заявок.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке с 13:58. Об этом говорится на официальном сайте биржи. «Торги на Фондовом рынке приостановлены с 13:58:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — говорится на сайте. Как известно, продолжительность торговой сессии на фондовом рынке — с 9:50 до 23:50, валютном рынке и рынке драгоценных металлов — с 06:50 до 19:00 мск, на срочном рынке — с 09:00 до 23:50 мск. Обновлено в 15:29 по мск: Мосбиржа возобновит торги с 15:45 мск. Система доступна для снятия заявок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...