Минпромторг РФ включил новый бренд авто в список рекомендованных для чиновников

Минпромторг РФ: в перечень авто для чиновников вошел новый бренд «Амберавто»
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Аграрный комитет. Курган, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки, депутат
В перечень для чиновников включили бренд «Амберавто» Фото:

Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей, рекомендованных для использования чиновниками, и включил в список новый отечественный бренд «Амберавто». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Актуализирован список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования чиновниками в служебных целях. На сегодняшний день рекомендована закупка автомобилей 12 брендов: Lada, „Москвич“, УАЗ, „Соллерс“, Evolute, „Амберавто“, Aurus и другие», — указано в сообщении пресс-службы.

Среди брендов также указаны автомобили Citroen, Haval, Baic, Kaiyi и SWM. В перечень входят авто с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специальных инвестиционных контрактов, отметили в Минпромторге. Автомобили французской марки Citroen в России начали производить после ухода концерна Stellantis.

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Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей, рекомендованных для использования чиновниками, и включил в список новый отечественный бренд «Амберавто». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Актуализирован список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования чиновниками в служебных целях. На сегодняшний день рекомендована закупка автомобилей 12 брендов: Lada, „Москвич“, УАЗ, „Соллерс“, Evolute, „Амберавто“, Aurus и другие», — указано в сообщении пресс-службы. Среди брендов также указаны автомобили Citroen, Haval, Baic, Kaiyi и SWM. В перечень входят авто с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специальных инвестиционных контрактов, отметили в Минпромторге. Автомобили французской марки Citroen в России начали производить после ухода концерна Stellantis.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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