Посол Литвы в Швеции пригрозил уничтожить Калининград

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Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград первым в случае противостояния РФ с НАТО Фото:

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс пригрозил России. Он заявил, что после вступления Швеции в НАТО, Калининград будет под угрозой и его «нейтрализуют» первым, если РФ осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу. Об этом он написал в соцсетях.

«После вступления Швеции в альянс, Балтийское море станет внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет „нейтрализован“ первым», — написал Линас Линкявичюс в соцсети X.

Накануне парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Ожидается, что Стокгольм вскоре официально станет 32-м членом НАТО. Политологи еще в 2022 году отмечали опасность потенциального вступления Швеции в НАТО. Политический эксперт Владимир Джаралла предлагал разместить ядерное оружие в Калининграде в качестве козыря в противостоянии с альянсом.

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Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс пригрозил России. Он заявил, что после вступления Швеции в НАТО, Калининград будет под угрозой и его «нейтрализуют» первым, если РФ осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу. Об этом он написал в соцсетях. «После вступления Швеции в альянс, Балтийское море станет внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет „нейтрализован“ первым», — написал Линас Линкявичюс в соцсети X. Накануне парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Ожидается, что Стокгольм вскоре официально станет 32-м членом НАТО. Политологи еще в 2022 году отмечали опасность потенциального вступления Швеции в НАТО. Политический эксперт Владимир Джаралла предлагал разместить ядерное оружие в Калининграде в качестве козыря в противостоянии с альянсом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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