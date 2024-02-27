Посол Литвы в Швеции пригрозил уничтожить Калининград

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс пригрозил России. Он заявил, что после вступления Швеции в НАТО, Калининград будет под угрозой и его «нейтрализуют» первым, если РФ осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу. Об этом он написал в соцсетях.
«После вступления Швеции в альянс, Балтийское море станет внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет „нейтрализован“ первым», — написал Линас Линкявичюс в соцсети X.
Накануне парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Ожидается, что Стокгольм вскоре официально станет 32-м членом НАТО. Политологи еще в 2022 году отмечали опасность потенциального вступления Швеции в НАТО. Политический эксперт Владимир Джаралла предлагал разместить ядерное оружие в Калининграде в качестве козыря в противостоянии с альянсом.
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