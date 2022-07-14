РФ разорвала отношения с блоком из стран ЕС

14 июля 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

Россия прекратила отношения с Северным Советом Министров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Россия вышла из меморандума об учреждении информационных бюро, заключенного между РФ и Северным Советом Министров, в который входят несколько стран Евросоюза. Об этом сообщается на официальном сайте правительства. «Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о прекращении действия меморандумов между Правительством Российской Федерации и Северным Советом Министров (ССМ), в состав которого входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, об учреждении информационных бюро ССМ в Санкт-Петербурге и Калининграде. Данное решение принято в качестве ответной меры на недружественные действия североевропейских государств в отношении Российской Федерации», — говорится в заявлении правительства. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил разобраться в возможности расторгнуть договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, который был заключен с Норвегией, сообщает телеканал 360. В Кремле заявили, что пока не сформировали свою позицию по этому вопросу. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия вышла из меморандума об учреждении информационных бюро, заключенного между РФ и Северным Советом Министров, в который входят несколько стран Евросоюза. Об этом сообщается на официальном сайте правительства. «Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о прекращении действия меморандумов между Правительством Российской Федерации и Северным Советом Министров (ССМ), в состав которого входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, об учреждении информационных бюро ССМ в Санкт-Петербурге и Калининграде. Данное решение принято в качестве ответной меры на недружественные действия североевропейских государств в отношении Российской Федерации», — говорится в заявлении правительства. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил разобраться в возможности расторгнуть договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, который был заключен с Норвегией, сообщает телеканал 360. В Кремле заявили, что пока не сформировали свою позицию по этому вопросу.