РФ разорвала отношения с блоком из стран ЕС

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Россия прекратила отношения с Северным Советом Министров Фото:

Россия вышла из меморандума об учреждении информационных бюро, заключенного между РФ и Северным Советом Министров, в который входят несколько стран Евросоюза. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

«Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о прекращении действия меморандумов между Правительством Российской Федерации и Северным Советом Министров (ССМ), в состав которого входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, об учреждении информационных бюро ССМ в Санкт-Петербурге и Калининграде. Данное решение принято в качестве ответной меры на недружественные действия североевропейских государств в отношении Российской Федерации», — говорится в заявлении правительства.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил разобраться в возможности расторгнуть договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, который был заключен с Норвегией, сообщает телеканал 360. В Кремле заявили, что пока не сформировали свою позицию по этому вопросу.

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Россия вышла из меморандума об учреждении информационных бюро, заключенного между РФ и Северным Советом Министров, в который входят несколько стран Евросоюза. Об этом сообщается на официальном сайте правительства. «Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о прекращении действия меморандумов между Правительством Российской Федерации и Северным Советом Министров (ССМ), в состав которого входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, об учреждении информационных бюро ССМ в Санкт-Петербурге и Калининграде. Данное решение принято в качестве ответной меры на недружественные действия североевропейских государств в отношении Российской Федерации», — говорится в заявлении правительства. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил разобраться в возможности расторгнуть договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, который был заключен с Норвегией, сообщает телеканал 360. В Кремле заявили, что пока не сформировали свою позицию по этому вопросу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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