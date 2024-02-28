Песков ответил на опасения Орбана в отношении России

В Кремле заверили, что венгерский премьер Орбан зря беспокоится насчет России
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле заверили, что венгерский премьер Виктор Орбан зря беспокоится на счет России Фото:

В Кремле отрицают, что от России исходит какая-либо опасность для Венгрии. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о заявлении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нежелании иметь общие границы с РФ.

«Мы далеко не во всем сходимся с господином Орбаном. Российская Федерация не представляет опасности, но это с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе. Поэтому опасения беспочвенны. Мы пытаемся обезопасить нашу страну, наших детей», — заявил Песков.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не хотела бы иметь общую границу с Россией, как было в свое время с Советским Союзом. Для безопасности Венгрии, по его словам, нужно некое «образование» между нашими странами. Этим он объяснил поддержку Украины.

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В Кремле отрицают, что от России исходит какая-либо опасность для Венгрии. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о заявлении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нежелании иметь общие границы с РФ. «Мы далеко не во всем сходимся с господином Орбаном. Российская Федерация не представляет опасности, но это с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе. Поэтому опасения беспочвенны. Мы пытаемся обезопасить нашу страну, наших детей», — заявил Песков. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не хотела бы иметь общую границу с Россией, как было в свое время с Советским Союзом. Для безопасности Венгрии, по его словам, нужно некое «образование» между нашими странами. Этим он объяснил поддержку Украины.
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