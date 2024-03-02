02 марта 2024

По Приморью прошел огненный торнадо. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, шоссе, задымление, шоссе тюнина, смог , дым, дым от пожара, пожарные
В Приморье возник огненный торнадо Фото:

Огненный торнадо прошелся по Приморскому краю. Пожарным удалось предотвратить переход огня на населенные пункты.

«В Хасанском округе приморским пожарным удалось предотвратить переход огня на населенные пункты», — говорится в сообщении правительства Приморского края, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что с 1 по 2 марта в регионе зарегистрировали 23 термоточки. Было принято решение увеличить силы по локализации огня в три раза.

Как сообщили в правительстве, были задействованы караулы в еще пяти пожарных частях, а также увеличилось количество автоцистерн. В результате угроза населенным пунктам была ликвидирована, заключили в сообщении.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Огненный торнадо прошелся по Приморскому краю. Пожарным удалось предотвратить переход огня на населенные пункты. «В Хасанском округе приморским пожарным удалось предотвратить переход огня на населенные пункты», — говорится в сообщении правительства Приморского края, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что с 1 по 2 марта в регионе зарегистрировали 23 термоточки. Было принято решение увеличить силы по локализации огня в три раза. Как сообщили в правительстве, были задействованы караулы в еще пяти пожарных частях, а также увеличилось количество автоцистерн. В результате угроза населенным пунктам была ликвидирована, заключили в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...