По Приморью прошел огненный торнадо. Видео

03 марта 2024 в 07:37 Размер текста - 17 +

В Приморье возник огненный торнадо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Огненный торнадо прошелся по Приморскому краю. Пожарным удалось предотвратить переход огня на населенные пункты. «В Хасанском округе приморским пожарным удалось предотвратить переход огня на населенные пункты», — говорится в сообщении правительства Приморского края, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что с 1 по 2 марта в регионе зарегистрировали 23 термоточки. Было принято решение увеличить силы по локализации огня в три раза. Как сообщили в правительстве, были задействованы караулы в еще пяти пожарных частях, а также увеличилось количество автоцистерн. В результате угроза населенным пунктам была ликвидирована, заключили в сообщении.

Огненный торнадо прошелся по Приморскому краю. Пожарным удалось предотвратить переход огня на населенные пункты. «В Хасанском округе приморским пожарным удалось предотвратить переход огня на населенные пункты», — говорится в сообщении правительства Приморского края, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что с 1 по 2 марта в регионе зарегистрировали 23 термоточки. Было принято решение увеличить силы по локализации огня в три раза. Как сообщили в правительстве, были задействованы караулы в еще пяти пожарных частях, а также увеличилось количество автоцистерн. В результате угроза населенным пунктам была ликвидирована, заключили в сообщении.