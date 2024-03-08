08 марта 2024

РИАН: в ВСУ ждали перемирия от прихода Сырского

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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
От Александра Сырского ждали перемирия с Россией, заявил военнопленный ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В армии Украины ждали перемирия с Россией после того, как Александр Сырский стал главнокомандующим ВСУ. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Гуприн.

«Думали, что Сырский придет, Сырский что-то сделает, хотя бы как-то… Ну, уладит что-то. Может, с [президентом Украины Владимиром] Зеленским договорится [о перемирии с РФ]», — сказал Александр Гуприн в беседе с РИА Новости.

Военнопленный уточнил, что что на экс-главкома Валерия Залужного не возлагали таких надежд. Также он сказал, что у ВСУ нет ожиданий насчет президента страны Владимира Зеленского, так как он отказывается от дипломатии с Россией.

Ранее Сырский был назначен главкомом ВСУ. В СМИ писали, что Офис президента Украины ждет от нового командующего побед на фронте, передает Pravda.Ru. Тем не менее после взятия Авдеевки российскими войсками Сырский продолжает отправлять последние резервы на авдеевском участке фронта, не считаясь с потерями, заявил военнослужащий РФ с позывным «Мазур».

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В армии Украины ждали перемирия с Россией после того, как Александр Сырский стал главнокомандующим ВСУ. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Гуприн. «Думали, что Сырский придет, Сырский что-то сделает, хотя бы как-то… Ну, уладит что-то. Может, с [президентом Украины Владимиром] Зеленским договорится [о перемирии с РФ]», — сказал Александр Гуприн в беседе с РИА Новости. Военнопленный уточнил, что что на экс-главкома Валерия Залужного не возлагали таких надежд. Также он сказал, что у ВСУ нет ожиданий насчет президента страны Владимира Зеленского, так как он отказывается от дипломатии с Россией. Ранее Сырский был назначен главкомом ВСУ. В СМИ писали, что Офис президента Украины ждет от нового командующего побед на фронте, передает Pravda.Ru. Тем не менее после взятия Авдеевки российскими войсками Сырский продолжает отправлять последние резервы на авдеевском участке фронта, не считаясь с потерями, заявил военнослужащий РФ с позывным «Мазур».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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