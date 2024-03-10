Путин пошутил о смене своей прически

Путин пошутил, что хотел бы прическу с дредами, как у нигерийца
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин оценил прическу студента из Нигерии Фото:

Президент России Владимир Путин пошутил, что хочет поменять свою прическу на дреды. Так он отреагировал на необычные волосы одного из участников Всемирного фестиваля молодежи.

«Мне тоже надо такую прическу сделать», — сказал Путин, улыбаясь и указывая на волосы участника фестиваля из Нигерии. В этот момент студенты делали фотографию с главой государства. Фрагмент показали на телеканале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Президент посетил Всемирный фестиваль молодежи 6 марта. Мероприятие проходило на федеральной территории Сириуса. В рамках него Путин встретился с молодежью и принял участие в церемонии закрытия.

Фестиваль проходил с 1 по 7 марта и привлек интерес более чем 300 тысяч людей из 190 стран мира. Следующий этап мероприятия будет проведен в региональном формате с 10 по 17 марта, в ходе которого участники посетят 30 городов по всей России.

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Президент России Владимир Путин пошутил, что хочет поменять свою прическу на дреды. Так он отреагировал на необычные волосы одного из участников Всемирного фестиваля молодежи. «Мне тоже надо такую прическу сделать», — сказал Путин, улыбаясь и указывая на волосы участника фестиваля из Нигерии. В этот момент студенты делали фотографию с главой государства. Фрагмент показали на телеканале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Президент посетил Всемирный фестиваль молодежи 6 марта. Мероприятие проходило на федеральной территории Сириуса. В рамках него Путин встретился с молодежью и принял участие в церемонии закрытия. Фестиваль проходил с 1 по 7 марта и привлек интерес более чем 300 тысяч людей из 190 стран мира. Следующий этап мероприятия будет проведен в региональном формате с 10 по 17 марта, в ходе которого участники посетят 30 городов по всей России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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