Путин пошутил о смене своей прически

Путин пошутил, что хотел бы прическу с дредами, как у нигерийца

10 марта 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Владимир Путин оценил прическу студента из Нигерии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пошутил, что хочет поменять свою прическу на дреды. Так он отреагировал на необычные волосы одного из участников Всемирного фестиваля молодежи. «Мне тоже надо такую прическу сделать», — сказал Путин, улыбаясь и указывая на волосы участника фестиваля из Нигерии. В этот момент студенты делали фотографию с главой государства. Фрагмент показали на телеканале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Президент посетил Всемирный фестиваль молодежи 6 марта. Мероприятие проходило на федеральной территории Сириуса. В рамках него Путин встретился с молодежью и принял участие в церемонии закрытия. Фестиваль проходил с 1 по 7 марта и привлек интерес более чем 300 тысяч людей из 190 стран мира. Следующий этап мероприятия будет проведен в региональном формате с 10 по 17 марта, в ходе которого участники посетят 30 городов по всей России.

Президент России Владимир Путин пошутил, что хочет поменять свою прическу на дреды. Так он отреагировал на необычные волосы одного из участников Всемирного фестиваля молодежи. «Мне тоже надо такую прическу сделать», — сказал Путин, улыбаясь и указывая на волосы участника фестиваля из Нигерии. В этот момент студенты делали фотографию с главой государства. Фрагмент показали на телеканале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Президент посетил Всемирный фестиваль молодежи 6 марта. Мероприятие проходило на федеральной территории Сириуса. В рамках него Путин встретился с молодежью и принял участие в церемонии закрытия. Фестиваль проходил с 1 по 7 марта и привлек интерес более чем 300 тысяч людей из 190 стран мира. Следующий этап мероприятия будет проведен в региональном формате с 10 по 17 марта, в ходе которого участники посетят 30 городов по всей России.