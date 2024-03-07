CNN: взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от Зеленского

«Российская ракета взорвалась всего в 500 метрах от президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса во время смертельной атаки на черноморский портовый город Одесса», — передает издание информацию из источника. Отмечается, что колонна, которая везла лидеров стран, ощутила на себе удар. При этом очевидцы увидели «грибовидное облако» дыма.
Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук уточнил, что в результате удара погибло пять человек. Зеленский и Мицотакиса не пострадали.
Ранее глава Украины и премьер Греции провели встречу после удара, нанесенного российской ракетой. В СМИ отмечали, что взрыв произошел в порту Одессы, где проходило награждение бойцов ВСУ.
В Одессе в 500 метрах от главы Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса взорвалась ракета ВС РФ. Об этом сообщает CNN. «Российская ракета взорвалась всего в 500 метрах от президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса во время смертельной атаки на черноморский портовый город Одесса», — передает издание информацию из источника. Отмечается, что колонна, которая везла лидеров стран, ощутила на себе удар. При этом очевидцы увидели «грибовидное облако» дыма. Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук уточнил, что в результате удара погибло пять человек. Зеленский и Мицотакиса не пострадали. Ранее глава Украины и премьер Греции провели встречу после удара, нанесенного российской ракетой. В СМИ отмечали, что взрыв произошел в порту Одессы, где проходило награждение бойцов ВСУ.