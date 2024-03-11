Директор ЦРУ: сценарий Авдеевки повторится на Украине много раз без помощи США

Украина потеряет территории без помощи США, заявил Бернс Фото: Министерство обороны Израиля

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украину ждут новые территориальные потери, если США прекратят поставки вооружений ВСУ. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

«Когда высокопоставленный украинский коллега рассказал мне, что случилось, он отметил, что люди бились столько, сколько могли, у них закончились боеприпасы, а русские продолжали прибывать. Я считаю, что без поддержания поставок в 2024 году вы увидите еще больше примеров, подобных Авдеевке», — сказал Бернс на слушаниях в комитете сената по разведке. Трансляция велась на сайте сената.

Глава ЦРУ подчеркнул, что отказ от поддержки ВСУ оружием со стороны США станет «большой исторической ошибкой» для Вашингтона. Российские вооруженные силы взяли Авдеевку 17 февраля, после чего украинские военные отметили изменение тактики российских солдат перед освобождением города.

Потеря Авдеевки стала значимым событием в ходе специальной военной операции и вызвала разочарование среди западных лидеров и президента Украины Владимира Зеленского из-за недостаточной поддержки со стороны международного сообщества, как сообщает телеканал CNN. ВСУ бежали из города в спешке, а мирные жители не могли сдержать радости, сообщал «Царьград».