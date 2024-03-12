Гагин: ВС РФ уничтожили высокопоставленных офицеров ВСУ

Российская армия в Красногоровке ликвидировала высокопоставленных офицеров ВСУ, которые находились в командном пункте Украины. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
«В числе целей оказался командный пункт противника, где на тот момент находились высокопоставленные украинские офицеры», — передает РИА Новости слова Гагина. Он отметил, что на данный момент в районе Красногоровки ведутся серьезные бои.
Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНР. Они также заняли более выгодное положение на этом направлении. Помимо прочего, российская армия в Новомихайловке в Донецке и в Белогоровке в ЛНР нанесла удары по формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад военных Киева.
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