Гагин: ВС РФ уничтожили высокопоставленных офицеров ВСУ

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Российская армия ликвидировала командный пункт ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия в Красногоровке ликвидировала высокопоставленных офицеров ВСУ, которые находились в командном пункте Украины. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

«В числе целей оказался командный пункт противника, где на тот момент находились высокопоставленные украинские офицеры», — передает РИА Новости слова Гагина. Он отметил, что на данный момент в районе Красногоровки ведутся серьезные бои.

Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНР. Они также заняли более выгодное положение на этом направлении. Помимо прочего, российская армия в Новомихайловке в Донецке и в Белогоровке в ЛНР нанесла удары по формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад военных Киева.

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Российская армия в Красногоровке ликвидировала высокопоставленных офицеров ВСУ, которые находились в командном пункте Украины. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. «В числе целей оказался командный пункт противника, где на тот момент находились высокопоставленные украинские офицеры», — передает РИА Новости слова Гагина. Он отметил, что на данный момент в районе Красногоровки ведутся серьезные бои. Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНР. Они также заняли более выгодное положение на этом направлении. Помимо прочего, российская армия в Новомихайловке в Донецке и в Белогоровке в ЛНР нанесла удары по формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад военных Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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