Гагин: ВС РФ уничтожили высокопоставленных офицеров ВСУ

12 марта 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Российская армия ликвидировала командный пункт ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия в Красногоровке ликвидировала высокопоставленных офицеров ВСУ, которые находились в командном пункте Украины. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. «В числе целей оказался командный пункт противника, где на тот момент находились высокопоставленные украинские офицеры», — передает РИА Новости слова Гагина. Он отметил, что на данный момент в районе Красногоровки ведутся серьезные бои. Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНР. Они также заняли более выгодное положение на этом направлении. Помимо прочего, российская армия в Новомихайловке в Донецке и в Белогоровке в ЛНР нанесла удары по формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад военных Киева.

Российская армия в Красногоровке ликвидировала высокопоставленных офицеров ВСУ, которые находились в командном пункте Украины. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. «В числе целей оказался командный пункт противника, где на тот момент находились высокопоставленные украинские офицеры», — передает РИА Новости слова Гагина. Он отметил, что на данный момент в районе Красногоровки ведутся серьезные бои. Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНР. Они также заняли более выгодное положение на этом направлении. Помимо прочего, российская армия в Новомихайловке в Донецке и в Белогоровке в ЛНР нанесла удары по формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад военных Киева.