Посол Антонов заявил о расколе среди стран G7

Посол Антонов: в G7 нет единого мнения по изъятию активов России

16 марта 2024 в 09:36 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов отметил, что США боятся принять решение о конфискации активов РФ в одиночку Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Среди стран G7 нет единого мнения насчет изъятия замороженных активов России в пользу Украины. По его словам, многие на Западе не понимают последствий. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Насколько мы знаем, пока в G7 единства нет. Не все готовы повесить себе на грудь ярлык „вора“. Многие понимают негативные последствия изъятия активов России», — рассказал Анатолий Антонов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что после такого действия разрушится мировая финансовая система. Также это сильным образом повлияет на основную резервную валюту — доллар. По словам посла, США боятся принять решение в одиночку, поэтому пытаются спрятаться за спинами своих союзников. О том, что активы России пойдут для закупки оружия Киеву, ранее заявлял канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, для этого будут использоваться доходы от средств. Однако европейские центробанки боятся пойти на такой шаг. Так как Россия может пойти на ответные меры, а позиции евро сильно пошатнутся, передает МК.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди стран G7 нет единого мнения насчет изъятия замороженных активов России в пользу Украины. По его словам, многие на Западе не понимают последствий. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Насколько мы знаем, пока в G7 единства нет. Не все готовы повесить себе на грудь ярлык „вора“. Многие понимают негативные последствия изъятия активов России», — рассказал Анатолий Антонов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что после такого действия разрушится мировая финансовая система. Также это сильным образом повлияет на основную резервную валюту — доллар. По словам посла, США боятся принять решение в одиночку, поэтому пытаются спрятаться за спинами своих союзников. О том, что активы России пойдут для закупки оружия Киеву, ранее заявлял канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, для этого будут использоваться доходы от средств. Однако европейские центробанки боятся пойти на такой шаг. Так как Россия может пойти на ответные меры, а позиции евро сильно пошатнутся, передает МК.RU.