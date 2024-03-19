Путин призвал включить экономики стран ЕАЭС в работу БРИКС

Многие страны БРИКС заинтересованы в системе расчетов в нацвалютах, и это можно сделать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря о сотрудничестве.
«Многие заинтересованы в том, чтобы вот эту систему расчетов в национальных валютах наладить так, чтобы она функционировала как отдельный современный, новый, высокотехнологичный центр расчетов между достаточно большим количеством стран. И это можно сделать», — сказал Путин на встрече с главой коллегии ЕАЭС Бакытжаном в прямом эфире телеканала «Россия24».
Также Путин сообщил, что юбилейное заседание ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая. По его словам, страна готова принять партнеров. Глава государства поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК.
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