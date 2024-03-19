Путин призвал включить экономики стран ЕАЭС в работу БРИКС

20 марта 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

В БРИКС заинтересованы в системе расчетов в нацвалютах, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многие страны БРИКС заинтересованы в системе расчетов в нацвалютах, и это можно сделать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря о сотрудничестве. «Многие заинтересованы в том, чтобы вот эту систему расчетов в национальных валютах наладить так, чтобы она функционировала как отдельный современный, новый, высокотехнологичный центр расчетов между достаточно большим количеством стран. И это можно сделать», — сказал Путин на встрече с главой коллегии ЕАЭС Бакытжаном в прямом эфире телеканала «Россия24». Также Путин сообщил, что юбилейное заседание ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая. По его словам, страна готова принять партнеров. Глава государства поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многие страны БРИКС заинтересованы в системе расчетов в нацвалютах, и это можно сделать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря о сотрудничестве. «Многие заинтересованы в том, чтобы вот эту систему расчетов в национальных валютах наладить так, чтобы она функционировала как отдельный современный, новый, высокотехнологичный центр расчетов между достаточно большим количеством стран. И это можно сделать», — сказал Путин на встрече с главой коллегии ЕАЭС Бакытжаном в прямом эфире телеканала «Россия24». Также Путин сообщил, что юбилейное заседание ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая. По его словам, страна готова принять партнеров. Глава государства поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК.