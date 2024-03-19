19 марта 2024

Путин призвал включить экономики стран ЕАЭС в работу БРИКС

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
В БРИКС заинтересованы в системе расчетов в нацвалютах, заявил Путин Фото:

Многие страны БРИКС заинтересованы в системе расчетов в нацвалютах, и это можно сделать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря о сотрудничестве.

«Многие заинтересованы в том, чтобы вот эту систему расчетов в национальных валютах наладить так, чтобы она функционировала как отдельный современный, новый, высокотехнологичный центр расчетов между достаточно большим количеством стран. И это можно сделать», — сказал Путин на встрече с главой коллегии ЕАЭС Бакытжаном в прямом эфире телеканала «Россия24».

Также Путин сообщил, что юбилейное заседание ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая. По его словам, страна готова принять партнеров. Глава государства поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК.

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Многие страны БРИКС заинтересованы в системе расчетов в нацвалютах, и это можно сделать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря о сотрудничестве. «Многие заинтересованы в том, чтобы вот эту систему расчетов в национальных валютах наладить так, чтобы она функционировала как отдельный современный, новый, высокотехнологичный центр расчетов между достаточно большим количеством стран. И это можно сделать», — сказал Путин на встрече с главой коллегии ЕАЭС Бакытжаном в прямом эфире телеканала «Россия24». Также Путин сообщил, что юбилейное заседание ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая. По его словам, страна готова принять партнеров. Глава государства поздравил со вступлением в должность нового главу коллегии ЕЭК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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