19 марта 2024

Путин: юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин проводит встречу с главой коллегии ЕАЭС Фото:

Юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Москве 8 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия, 8 мая мы это планировали. Здесь, в Москве, будем проводить», — сказал Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым в эфире телеканала «Россия24». По его словам, РФ готова встретить партнеров.

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Юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Москве 8 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия, 8 мая мы это планировали. Здесь, в Москве, будем проводить», — сказал Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым в эфире телеканала «Россия24». По его словам, РФ готова встретить партнеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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