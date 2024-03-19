Путин: юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая

Путин проводит встречу с главой коллегии ЕАЭС
Юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Москве 8 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия, 8 мая мы это планировали. Здесь, в Москве, будем проводить», — сказал Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым в эфире телеканала «Россия24». По его словам, РФ готова встретить партнеров.
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