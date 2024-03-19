Путин: юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая

20 марта 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Путин проводит встречу с главой коллегии ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Москве 8 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия, 8 мая мы это планировали. Здесь, в Москве, будем проводить», — сказал Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым в эфире телеканала «Россия24». По его словам, РФ готова встретить партнеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Москве 8 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия, 8 мая мы это планировали. Здесь, в Москве, будем проводить», — сказал Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым в эфире телеканала «Россия24». По его словам, РФ готова встретить партнеров.