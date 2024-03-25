Хинштейн: охранники «Крокуса» имели оружие, но не доставали его из арсенала

25 марта 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Александр Хинштейн заявил, что закон лишь обязывает охранников иметь оружие в арсенале, но не использовать его Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Охранники «Крокус Сити Холл» имели служебное оружие, однако они не доставали его из арсенала. Причиной тому является закон, согласно которому, частные охранные предприятия обязаны только иметь оружие, но не должны использовать его при службе в общественных местах. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «У ООО «ЧОП «Крокус Профи», охранявшего «Крокус», оно есть. Вот только из «оружейки» его не доставали, а охранники на входе — несли службу без оружия и даже без спецсредств», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Депутат пояснил, что частные организации, согласно закону, не должны выставлять вооруженные посты в местах скопления людей. Они лишь обязаны иметь оружие в арсенале. По словам Хинштейна, нужно изменить закон и обязать частные организации обеспечить вооруженную охрану в крупных ТЦ. Теракт в «Крокусе» унес жизни 137 человек, среди которых — дети, пишет телеканал 360. Сообщалось, что при нападении боевиков на торговый центр, охрана была вооружена только дубинками, передает Life . Исполнители теракта были задержаны и арестованы до 22 мая. Также президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам пообещал, что виновных в трагедии ждет возмездие и забвение, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Охранники «Крокус Сити Холл» имели служебное оружие, однако они не доставали его из арсенала. Причиной тому является закон, согласно которому, частные охранные предприятия обязаны только иметь оружие, но не должны использовать его при службе в общественных местах. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «У ООО «ЧОП «Крокус Профи», охранявшего «Крокус», оно есть. Вот только из «оружейки» его не доставали, а охранники на входе — несли службу без оружия и даже без спецсредств», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Депутат пояснил, что частные организации, согласно закону, не должны выставлять вооруженные посты в местах скопления людей. Они лишь обязаны иметь оружие в арсенале. По словам Хинштейна, нужно изменить закон и обязать частные организации обеспечить вооруженную охрану в крупных ТЦ. Теракт в «Крокусе» унес жизни 137 человек, среди которых — дети, пишет телеканал 360. Сообщалось, что при нападении боевиков на торговый центр, охрана была вооружена только дубинками, передает Life. Исполнители теракта были задержаны и арестованы до 22 мая. Также президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам пообещал, что виновных в трагедии ждет возмездие и забвение, сообщает RT.