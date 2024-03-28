Жительница Крыма требует от Франции забрать ракету, упавшую в ее огород

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файл, ракета, Storm Shadow
Крымчанка требует от Франции забрать свою ракету с ее огорода Фото:

Жительница Крыма потребовала от Франции забрать ракету SCALP-EG, которая упала в ее огород во время украинской атаки. Об этом сообщает Mash.

«Во время одной из украинских атак на участок крымчанки Елены упала натовская SCALP-EG, она же Storm Shadow. Никто не пострадал, а женщина вызвала спецслужбы, которые все осмотрели и оградили место падения», — сообщают в telegram-канале Mash.

Снаряд вошел на несколько метров в землю. Неприятный осадок у хозяйки участка остался, поэтому она обратилась во французское посольство с просьбой забрать их собственность в виде ракеты.

Франция отправила Украине дальнобойные ракеты SCALP в августе 2023 года. Спустя неделю Минобороны РФ сообщило, что эти ракеты были впервые перехвачены российской ПВО.

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Жительница Крыма потребовала от Франции забрать ракету SCALP-EG, которая упала в ее огород во время украинской атаки. Об этом сообщает Mash. «Во время одной из украинских атак на участок крымчанки Елены упала натовская SCALP-EG, она же Storm Shadow. Никто не пострадал, а женщина вызвала спецслужбы, которые все осмотрели и оградили место падения», — сообщают в telegram-канале Mash. Снаряд вошел на несколько метров в землю. Неприятный осадок у хозяйки участка остался, поэтому она обратилась во французское посольство с просьбой забрать их собственность в виде ракеты. Франция отправила Украине дальнобойные ракеты SCALP в августе 2023 года. Спустя неделю Минобороны РФ сообщило, что эти ракеты были впервые перехвачены российской ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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