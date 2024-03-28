Жительница Крыма требует от Франции забрать ракету, упавшую в ее огород

28 марта 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Крымчанка требует от Франции забрать свою ракету с ее огорода Фото: Rept0n1x/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 Жительница Крыма потребовала от Франции забрать ракету SCALP-EG, которая упала в ее огород во время украинской атаки. Об этом сообщает Mash. «Во время одной из украинских атак на участок крымчанки Елены упала натовская SCALP-EG, она же Storm Shadow. Никто не пострадал, а женщина вызвала спецслужбы, которые все осмотрели и оградили место падения», — сообщают в telegram-канале Mash. Снаряд вошел на несколько метров в землю. Неприятный осадок у хозяйки участка остался, поэтому она обратилась во французское посольство с просьбой забрать их собственность в виде ракеты. Франция отправила Украине дальнобойные ракеты SCALP в августе 2023 года. Спустя неделю Минобороны РФ сообщило, что эти ракеты были впервые перехвачены российской ПВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Крыма потребовала от Франции забрать ракету SCALP-EG, которая упала в ее огород во время украинской атаки. Об этом сообщает Mash. «Во время одной из украинских атак на участок крымчанки Елены упала натовская SCALP-EG, она же Storm Shadow. Никто не пострадал, а женщина вызвала спецслужбы, которые все осмотрели и оградили место падения», — сообщают в telegram-канале Mash. Снаряд вошел на несколько метров в землю. Неприятный осадок у хозяйки участка остался, поэтому она обратилась во французское посольство с просьбой забрать их собственность в виде ракеты. Франция отправила Украине дальнобойные ракеты SCALP в августе 2023 года. Спустя неделю Минобороны РФ сообщило, что эти ракеты были впервые перехвачены российской ПВО.