Жительница Крыма требует от Франции забрать ракету, упавшую в ее огород

Жительница Крыма потребовала от Франции забрать ракету SCALP-EG, которая упала в ее огород во время украинской атаки. Об этом сообщает Mash.
«Во время одной из украинских атак на участок крымчанки Елены упала натовская SCALP-EG, она же Storm Shadow. Никто не пострадал, а женщина вызвала спецслужбы, которые все осмотрели и оградили место падения», — сообщают в telegram-канале Mash.
Снаряд вошел на несколько метров в землю. Неприятный осадок у хозяйки участка остался, поэтому она обратилась во французское посольство с просьбой забрать их собственность в виде ракеты.
Франция отправила Украине дальнобойные ракеты SCALP в августе 2023 года. Спустя неделю Минобороны РФ сообщило, что эти ракеты были впервые перехвачены российской ПВО.
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