29 марта 2024

«РВ»: ВС РФ «Ураганом» уничтожили мост в Курахово, который снабжает ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, артиллерия, пушка, сбойка,  stock
Российская армия отрезала ВСУ от снабжения на донецком направлении Фото:

Вооруженные силы России уничтожили мост в Курахово, по которому поступало снабжение для ВСУ. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».

«Расчет БМ-27 „Ураган“ при корректировке с БПЛА нанес меткий удар по железнодорожному мосту в оккупированной части ДНР. Именно по нему украинские боевики перевозят продовольствие и боеприпасы к своим позициям», — говорится в посте, к которому прикреплено видео.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются в направлении населенного пункта Курахово, откуда производился обстрел рынка в Донецке, передает RT. В Новомихайловке ВС России смогли отбить у ВСУ ряд позиций, пишет «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы России уничтожили мост в Курахово, по которому поступало снабжение для ВСУ. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны». «Расчет БМ-27 „Ураган“ при корректировке с БПЛА нанес меткий удар по железнодорожному мосту в оккупированной части ДНР. Именно по нему украинские боевики перевозят продовольствие и боеприпасы к своим позициям», — говорится в посте, к которому прикреплено видео. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются в направлении населенного пункта Курахово, откуда производился обстрел рынка в Донецке, передает RT. В Новомихайловке ВС России смогли отбить у ВСУ ряд позиций, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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