Вооруженные силы России уничтожили мост в Курахово, по которому поступало снабжение для ВСУ. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».
«Расчет БМ-27 „Ураган“ при корректировке с БПЛА нанес меткий удар по железнодорожному мосту в оккупированной части ДНР. Именно по нему украинские боевики перевозят продовольствие и боеприпасы к своим позициям», — говорится в посте, к которому прикреплено видео.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются в направлении населенного пункта Курахово, откуда производился обстрел рынка в Донецке, передает RT. В Новомихайловке ВС России смогли отбить у ВСУ ряд позиций, пишет «Национальная служба новостей».
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