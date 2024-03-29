«РВ»: ВС РФ «Ураганом» уничтожили мост в Курахово, который снабжает ВСУ. Видео

30 марта 2024 в 04:10 Размер текста - 17 +

Российская армия отрезала ВСУ от снабжения на донецком направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Вооруженные силы России уничтожили мост в Курахово, по которому поступало снабжение для ВСУ. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны». «Расчет БМ-27 „Ураган“ при корректировке с БПЛА нанес меткий удар по железнодорожному мосту в оккупированной части ДНР. Именно по нему украинские боевики перевозят продовольствие и боеприпасы к своим позициям», — говорится в посте, к которому прикреплено видео. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются в направлении населенного пункта Курахово, откуда производился обстрел рынка в Донецке, передает RT. В Новомихайловке ВС России смогли отбить у ВСУ ряд позиций, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России уничтожили мост в Курахово, по которому поступало снабжение для ВСУ. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны». «Расчет БМ-27 „Ураган“ при корректировке с БПЛА нанес меткий удар по железнодорожному мосту в оккупированной части ДНР. Именно по нему украинские боевики перевозят продовольствие и боеприпасы к своим позициям», — говорится в посте, к которому прикреплено видео. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются в направлении населенного пункта Курахово, откуда производился обстрел рынка в Донецке, передает RT. В Новомихайловке ВС России смогли отбить у ВСУ ряд позиций, пишет «Национальная служба новостей».