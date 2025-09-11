Московская биржа внезапно приостановила торги

О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно
О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно

Московская биржа внезапно приостановила торги на срочном рынке. Официальное сообщение появилось на сайте торговой площадки.

«Торги на Срочном рынке приостановлены с 15:23 мск 11.09.2025», — говорится в сообщении. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Причины остановки торгов в момент публикации не раскрывались. Спустя время Московская биржа объявила о возобновлении торгов на срочном рынке с 15:55 мск. Технический перерыв продлится чуть более 30 минут.

