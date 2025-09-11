Центробанк Турции неожиданно снизил ключевую ставку

ЦБ Турции: ключевая ставка снизилась до 40,5%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ключевая ставка в Турции снизилась на 250 базисных пункта, сообщили в ЦБ Турции
Ключевая ставка в Турции снизилась на 250 базисных пункта, сообщили в ЦБ Турции Фото:

Ключевая ставка в Турции была снижена на 250 базисных пунктов до 40,5%. Об этом сообщили на сайте Центрального банка Турции.

«Комитет по денежно-кредитной политике принял решение снизить ключевую ставку с 43% до 40,5%», — указано на сайте ЦБ Турции. Отмечается, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до достижения ценовой стабильности. Банк будет в дальнейшем принимать решения для того, чтобы достичь целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.

Аналогичные тенденции по снижению ключевой ставки наблюдаются и в России. 12 сентября пройдет заседание совета директоров Центробанка России. Многие эксперты ожидают постепенное уменьшение ставки до 14–16% к концу 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ключевая ставка в Турции была снижена на 250 базисных пунктов до 40,5%. Об этом сообщили на сайте Центрального банка Турции. «Комитет по денежно-кредитной политике принял решение снизить ключевую ставку с 43% до 40,5%», — указано на сайте ЦБ Турции. Отмечается, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до достижения ценовой стабильности. Банк будет в дальнейшем принимать решения для того, чтобы достичь целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе. Аналогичные тенденции по снижению ключевой ставки наблюдаются и в России. 12 сентября пройдет заседание совета директоров Центробанка России. Многие эксперты ожидают постепенное уменьшение ставки до 14–16% к концу 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...