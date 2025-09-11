Центробанк Турции неожиданно снизил ключевую ставку

Ключевая ставка в Турции была снижена на 250 базисных пунктов до 40,5%. Об этом сообщили на сайте Центрального банка Турции.
«Комитет по денежно-кредитной политике принял решение снизить ключевую ставку с 43% до 40,5%», — указано на сайте ЦБ Турции. Отмечается, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до достижения ценовой стабильности. Банк будет в дальнейшем принимать решения для того, чтобы достичь целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.
Аналогичные тенденции по снижению ключевой ставки наблюдаются и в России. 12 сентября пройдет заседание совета директоров Центробанка России. Многие эксперты ожидают постепенное уменьшение ставки до 14–16% к концу 2025 года.
