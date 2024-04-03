Мишустин: Россия побила рекорд по продолжительности жизни. Видео

Мишустин: продолжительность жизни в России достигла рекордных 73 лет

03 апреля 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин выступает с ежегодным докладом перед Госдумой Фото: Георгий Бергал © URA.RU Продолжительность жизни в России достигла почти 73 с половиной лет, что стало рекордом со времен СССР. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства перед депутатами Госдумы. «Продолжительность жизни в России достигла почти 73 с половиной лет, что выше до ковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского союза», — сообщил Михаил Мишустин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24». Глава кабмина подчеркнул, что для современной России важна продолжительная здоровая жизнь. Для этого, по его словам, в стране необходима качественная и доступная медицина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продолжительность жизни в России достигла почти 73 с половиной лет, что стало рекордом со времен СССР. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства перед депутатами Госдумы. «Продолжительность жизни в России достигла почти 73 с половиной лет, что выше до ковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского союза», — сообщил Михаил Мишустин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24». Глава кабмина подчеркнул, что для современной России важна продолжительная здоровая жизнь. Для этого, по его словам, в стране необходима качественная и доступная медицина.