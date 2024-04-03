Мишустин: Россия побила рекорд по продолжительности жизни. Видео

Мишустин: продолжительность жизни в России достигла рекордных 73 лет
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М.В. Мишустин посетил шоколадную фабрику., мишустин михаил
Михаил Мишустин выступает с ежегодным докладом перед Госдумой Фото:

Продолжительность жизни в России достигла почти 73 с половиной лет, что стало рекордом со времен СССР. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства перед депутатами Госдумы.

«Продолжительность жизни в России достигла почти 73 с половиной лет, что выше до ковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского союза», — сообщил Михаил Мишустин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».

Глава кабмина подчеркнул, что для современной России важна продолжительная здоровая жизнь. Для этого, по его словам, в стране необходима качественная и доступная медицина.

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Продолжительность жизни в России достигла почти 73 с половиной лет, что стало рекордом со времен СССР. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства перед депутатами Госдумы. «Продолжительность жизни в России достигла почти 73 с половиной лет, что выше до ковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского союза», — сообщил Михаил Мишустин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24». Глава кабмина подчеркнул, что для современной России важна продолжительная здоровая жизнь. Для этого, по его словам, в стране необходима качественная и доступная медицина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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