Часть россиян освободят от налога на имущество

Михаил Мишустин сообщил, что участники СВО будут освобождены от налога на имущество
Участники СВО будут освобождены от имущественного налога. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой.
«Правительство РФ снизит финансовую нагрузку для участников СВО и освободит их от налога на имущество», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте.
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