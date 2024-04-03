Часть россиян освободят от налога на имущество

Участников СВО освободят от налога на имущество

03 апреля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин сообщил, что участники СВО будут освобождены от налога на имущество Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участники СВО будут освобождены от имущественного налога. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. «Правительство РФ снизит финансовую нагрузку для участников СВО и освободит их от налога на имущество», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники СВО будут освобождены от имущественного налога. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. «Правительство РФ снизит финансовую нагрузку для участников СВО и освободит их от налога на имущество», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте.