Часть россиян освободят от налога на имущество

Участников СВО освободят от налога на имущество
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе , мишустин михаил, топ
Михаил Мишустин сообщил, что участники СВО будут освобождены от налога на имущество Фото:

Участники СВО будут освобождены от имущественного налога. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой.

«Правительство РФ снизит финансовую нагрузку для участников СВО и освободит их от налога на имущество», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте.

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Участники СВО будут освобождены от имущественного налога. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. «Правительство РФ снизит финансовую нагрузку для участников СВО и освободит их от налога на имущество», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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