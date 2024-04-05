Столтенберг признал, что F-16 не смогут повлиять на ход СВО

Bild: в НАТО признали неспособность F-16 стать «серебряной пулей» против России
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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг,  stock
Йенс Столтенберг отметил, что поставки только F-16 не смогут повлиять на конфликт на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Истребители F-16 не способны заметно повлиять на ход конфликта на Украине, они не могут стать «серебряной пулей против РФ». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Тот факт, что союзники по НАТО поставляют F-16, а также тренируют пилотов и поставляют оружие для F-16, — это еще один пример значительной военной поддержки от союзников по НАТО для Украины. Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система», — заявил Йенс Столтенберг, передает Bild. Он отметил, что истребители не смогут стать некой «серебряной пулей против РФ». Его слова приводят «Аргументы недели».

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Украина уже давно просит у союзников истребители F-16. В беседе с URA.RU председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор авиации, герой РФ Сергей Липовой заявил, что использование F-16 будет означать участие НАТО в конфликте между Киевом и Москвой. Он отметил, что на Украине нет нужной инфрастуктуры для самолетов.

При этом некоторые страны уже объявили о желании поставить истребители. Среди них Нидерланды и Дания. Подробности — в материале URA.RU. Однако высокопоставленный украинский офицер отметил, что F-16 не подходят для современных боевых действий, передает RT.

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Истребители F-16 не способны заметно повлиять на ход конфликта на Украине, они не могут стать «серебряной пулей против РФ». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Тот факт, что союзники по НАТО поставляют F-16, а также тренируют пилотов и поставляют оружие для F-16, — это еще один пример значительной военной поддержки от союзников по НАТО для Украины. Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система», — заявил Йенс Столтенберг, передает Bild. Он отметил, что истребители не смогут стать некой «серебряной пулей против РФ». Его слова приводят «Аргументы недели». Украина уже давно просит у союзников истребители F-16. В беседе с URA.RU председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор авиации, герой РФ Сергей Липовой заявил, что использование F-16 будет означать участие НАТО в конфликте между Киевом и Москвой. Он отметил, что на Украине нет нужной инфрастуктуры для самолетов. При этом некоторые страны уже объявили о желании поставить истребители. Среди них Нидерланды и Дания. Подробности — в материале URA.RU. Однако высокопоставленный украинский офицер отметил, что F-16 не подходят для современных боевых действий, передает RT.
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