Дочь предполагаемого пособника террористов из «Крокуса» раскрыла его местоположение

Приемная дочь одного из предполагаемых пособников террористов, причастных к теракту в Подмосковном «Крокус Сити Холле» считает, что ее отчим находится в Польше. По ее словам, она созванивалась с ним две недели назад. Об этом дочь рассказала в интервью RT.
«На уточняющие вопросы [приемная дочь] отвечать не стала и бросила трубку, однако позже заявила, что якобы вчера ее мама разговаривала с отчимом и тот был в Польше», — сообщает RТ. Она отметила, что отчим в Польше работает автомехаником. Последний раз, по ее словам, он якобы был в России зимой. Однако отец перестал выходить с ней на связь после теракта в «Крокусе».
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