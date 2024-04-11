Дочь предполагаемого пособника террористов из «Крокуса» раскрыла его местоположение

Дочь предполагаемого пособника террористов из «Крокуса» заявила, что он в Польше
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Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, теракт, крокус сити холл
Подозреваемый перестал выходить на связь с дочерью после теракта в «Крокусе» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Приемная дочь одного из предполагаемых пособников террористов, причастных к теракту в Подмосковном «Крокус Сити Холле» считает, что ее отчим находится в Польше. По ее словам, она созванивалась с ним две недели назад. Об этом дочь рассказала в интервью RT.

«На уточняющие вопросы [приемная дочь] отвечать не стала и бросила трубку, однако позже заявила, что якобы вчера ее мама разговаривала с отчимом и тот был в Польше», — сообщает . Она отметила, что отчим в Польше работает автомехаником. Последний раз, по ее словам, он якобы был в России зимой. Однако отец перестал выходить с ней на связь после теракта в «Крокусе».

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Приемная дочь одного из предполагаемых пособников террористов, причастных к теракту в Подмосковном «Крокус Сити Холле» считает, что ее отчим находится в Польше. По ее словам, она созванивалась с ним две недели назад. Об этом дочь рассказала в интервью RT. «На уточняющие вопросы [приемная дочь] отвечать не стала и бросила трубку, однако позже заявила, что якобы вчера ее мама разговаривала с отчимом и тот был в Польше», — сообщает RТ. Она отметила, что отчим в Польше работает автомехаником. Последний раз, по ее словам, он якобы был в России зимой. Однако отец перестал выходить с ней на связь после теракта в «Крокусе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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