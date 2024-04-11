Дочь предполагаемого пособника террористов из «Крокуса» раскрыла его местоположение

Дочь предполагаемого пособника террористов из «Крокуса» заявила, что он в Польше

11 апреля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Подозреваемый перестал выходить на связь с дочерью после теракта в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Приемная дочь одного из предполагаемых пособников террористов, причастных к теракту в Подмосковном «Крокус Сити Холле» считает, что ее отчим находится в Польше. По ее словам, она созванивалась с ним две недели назад. Об этом дочь рассказала в интервью RT. «На уточняющие вопросы [приемная дочь] отвечать не стала и бросила трубку, однако позже заявила, что якобы вчера ее мама разговаривала с отчимом и тот был в Польше», — сообщает RТ. Она отметила, что отчим в Польше работает автомехаником. Последний раз, по ее словам, он якобы был в России зимой. Однако отец перестал выходить с ней на связь после теракта в «Крокусе». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приемная дочь одного из предполагаемых пособников террористов, причастных к теракту в Подмосковном «Крокус Сити Холле» считает, что ее отчим находится в Польше. По ее словам, она созванивалась с ним две недели назад. Об этом дочь рассказала в интервью RT. «На уточняющие вопросы [приемная дочь] отвечать не стала и бросила трубку, однако позже заявила, что якобы вчера ее мама разговаривала с отчимом и тот был в Польше», — сообщает RТ. Она отметила, что отчим в Польше работает автомехаником. Последний раз, по ее словам, он якобы был в России зимой. Однако отец перестал выходить с ней на связь после теракта в «Крокусе».