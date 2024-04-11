Зеленский начал угрожать Евросоюзу Путиным

11 апреля 2024 в 22:06 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что Украина должна войти в ЕС и НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с требованием о принятии страны в члены ЕС уже в июне текущего года. По его мнению, отказ может быть воспринят президентом России Владимиром Путиным как проявление слабости со стороны Европы. «Июнь — это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз», — заявил Зеленский на видео, опубликованное в telegram-канале. По его словам, европейским странам необходим данный сигнал, чтобы Путин не расценивал отказ как слабость ЕС. Также Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается во вступлении в НАТО. Он отметил, что это возможно сделать в 2024 году. Ранее Зеленский сообщил, что Украина стремится в НАТО, чтобы обеспечить себе полную безопасность. По его словам, если Украина проиграет в конфликте с РФ, то она не будет существовать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с требованием о принятии страны в члены ЕС уже в июне текущего года. По его мнению, отказ может быть воспринят президентом России Владимиром Путиным как проявление слабости со стороны Европы. «Июнь — это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз», — заявил Зеленский на видео, опубликованное в telegram-канале. По его словам, европейским странам необходим данный сигнал, чтобы Путин не расценивал отказ как слабость ЕС. Также Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается во вступлении в НАТО. Он отметил, что это возможно сделать в 2024 году. Ранее Зеленский сообщил, что Украина стремится в НАТО, чтобы обеспечить себе полную безопасность. По его словам, если Украина проиграет в конфликте с РФ, то она не будет существовать.