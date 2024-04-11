Зеленский начал угрожать Евросоюзу Путиным

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Владимир Зеленский заявил, что Украина должна войти в ЕС и НАТО Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с требованием о принятии страны в члены ЕС уже в июне текущего года. По его мнению, отказ может быть воспринят президентом России Владимиром Путиным как проявление слабости со стороны Европы.

«Июнь — это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз», — заявил Зеленский на видео, опубликованное в telegram-канале. По его словам, европейским странам необходим данный сигнал, чтобы Путин не расценивал отказ как слабость ЕС.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается во вступлении в НАТО. Он отметил, что это возможно сделать в 2024 году.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина стремится в НАТО, чтобы обеспечить себе полную безопасность. По его словам, если Украина проиграет в конфликте с РФ, то она не будет существовать.

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с требованием о принятии страны в члены ЕС уже в июне текущего года. По его мнению, отказ может быть воспринят президентом России Владимиром Путиным как проявление слабости со стороны Европы. «Июнь — это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз», — заявил Зеленский на видео, опубликованное в telegram-канале. По его словам, европейским странам необходим данный сигнал, чтобы Путин не расценивал отказ как слабость ЕС. Также Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается во вступлении в НАТО. Он отметил, что это возможно сделать в 2024 году. Ранее Зеленский сообщил, что Украина стремится в НАТО, чтобы обеспечить себе полную безопасность. По его словам, если Украина проиграет в конфликте с РФ, то она не будет существовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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