Санкт-Петербург накрыл снегопад. Фото

В Петербурге из-за снегопада образовались восьмибалльные пробки

19 апреля 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

В середине апреля Санкт-Петербург накрыл снегопад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Санкт-Петербурге 19 апреля пошел сильный снег. Из-за этого на дорогах образовались восьмибалльные пробки, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки». «18.00 (по Московскому времени) пробки восемь баллов», — информирует сервис. Сам снегопад в Санкт-Петербурге начался около 11 часов утра. Из-за непогоды сервисы аренды самокатов в городе временно не работают, передает «Фонтанка». Синоптики обещают метель и ветер порывами до 17 м/с. В это же время в Москве бушует сильный шторм. Непогода привела к разрушениям в разных районах города. Московские коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Синоптики обещали Санкт-Петербургу метель и ветер порывами до 17 м/с telegram-канал «ПУТИН в Telegram», t.me Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге 19 апреля пошел сильный снег. Из-за этого на дорогах образовались восьмибалльные пробки, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки». «18.00 (по Московскому времени) пробки восемь баллов», — информирует сервис. Сам снегопад в Санкт-Петербурге начался около 11 часов утра. Из-за непогоды сервисы аренды самокатов в городе временно не работают, передает «Фонтанка». Синоптики обещают метель и ветер порывами до 17 м/с. В это же время в Москве бушует сильный шторм. Непогода привела к разрушениям в разных районах города. Московские коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности.