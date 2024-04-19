В Санкт-Петербурге 19 апреля пошел сильный снег. Из-за этого на дорогах образовались восьмибалльные пробки, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».
«18.00 (по Московскому времени) пробки восемь баллов», — информирует сервис. Сам снегопад в Санкт-Петербурге начался около 11 часов утра.
Из-за непогоды сервисы аренды самокатов в городе временно не работают, передает «Фонтанка». Синоптики обещают метель и ветер порывами до 17 м/с.
В это же время в Москве бушует сильный шторм. Непогода привела к разрушениям в разных районах города. Московские коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.