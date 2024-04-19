Санкт-Петербург накрыл снегопад. Фото

В Петербурге из-за снегопада образовались восьмибалльные пробки
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В середине апреля Санкт-Петербург накрыл снегопад Фото:

В Санкт-Петербурге 19 апреля пошел сильный снег. Из-за этого на дорогах образовались восьмибалльные пробки, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

«18.00 (по Московскому времени) пробки восемь баллов», — информирует сервис. Сам снегопад в Санкт-Петербурге начался около 11 часов утра.

Из-за непогоды сервисы аренды самокатов в городе временно не работают, передает «Фонтанка». Синоптики обещают метель и ветер порывами до 17 м/с.

В это же время в Москве бушует сильный шторм. Непогода привела к разрушениям в разных районах города. Московские коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности.

Синоптики обещали Санкт-Петербургу метель и ветер порывами до 17 м/с
Синоптики обещали Санкт-Петербургу метель и ветер порывами до 17 м/с

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В Санкт-Петербурге 19 апреля пошел сильный снег. Из-за этого на дорогах образовались восьмибалльные пробки, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки». «18.00 (по Московскому времени) пробки восемь баллов», — информирует сервис. Сам снегопад в Санкт-Петербурге начался около 11 часов утра. Из-за непогоды сервисы аренды самокатов в городе временно не работают, передает «Фонтанка». Синоптики обещают метель и ветер порывами до 17 м/с. В это же время в Москве бушует сильный шторм. Непогода привела к разрушениям в разных районах города. Московские коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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