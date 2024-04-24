Путин поручил давать компенсации за любое утраченное имущество при паводках

24 апреля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что нужно отменить перечень имущества, за утрату которого положена компенсация Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России заявил, что необходимо компенсировать гражданам утраченное имущество при паводках. В том числе, отменить перечень имущества, за которое положены компенсации после чрезвычайных ситуаций. Об этом стало известно из совещания главы государства по вопросам ликвидации последствий паводков. «Что касается и страховок. Если человек не застраховался, то и выплат не будет — не надо так делать <…> Нужно отменить перечень имущества, за утрату которого положена компенсация, выплата компенсации должна быть за любое утраченное имущество <…> Утрачено — значит, надо выплатить», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». По его словам, нужно решить эти вопросы «неформально». «Этот вопрос не имеет ничего общего с мерами, которые созданы для поддержки. Прошу не проходить мимо», — добавил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России заявил, что необходимо компенсировать гражданам утраченное имущество при паводках. В том числе, отменить перечень имущества, за которое положены компенсации после чрезвычайных ситуаций. Об этом стало известно из совещания главы государства по вопросам ликвидации последствий паводков. «Что касается и страховок. Если человек не застраховался, то и выплат не будет — не надо так делать <…> Нужно отменить перечень имущества, за утрату которого положена компенсация, выплата компенсации должна быть за любое утраченное имущество <…> Утрачено — значит, надо выплатить», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». По его словам, нужно решить эти вопросы «неформально». «Этот вопрос не имеет ничего общего с мерами, которые созданы для поддержки. Прошу не проходить мимо», — добавил он.