Путин поручил давать компенсации за любое утраченное имущество при паводках

Президент России заявил, что необходимо компенсировать гражданам утраченное имущество при паводках. В том числе, отменить перечень имущества, за которое положены компенсации после чрезвычайных ситуаций. Об этом стало известно из совещания главы государства по вопросам ликвидации последствий паводков.
«Что касается и страховок. Если человек не застраховался, то и выплат не будет — не надо так делать <…> Нужно отменить перечень имущества, за утрату которого положена компенсация, выплата компенсации должна быть за любое утраченное имущество <…> Утрачено — значит, надо выплатить», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
По его словам, нужно решить эти вопросы «неформально». «Этот вопрос не имеет ничего общего с мерами, которые созданы для поддержки. Прошу не проходить мимо», — добавил он.
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