Путин поручил давать компенсации за любое утраченное имущество при паводках

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Путин заявил, что нужно отменить перечень имущества, за утрату которого положена компенсация Фото:

Президент России заявил, что необходимо компенсировать гражданам утраченное имущество при паводках. В том числе, отменить перечень имущества, за которое положены компенсации после чрезвычайных ситуаций. Об этом стало известно из совещания главы государства по вопросам ликвидации последствий паводков.

«Что касается и страховок. Если человек не застраховался, то и выплат не будет — не надо так делать <…> Нужно отменить перечень имущества, за утрату которого положена компенсация, выплата компенсации должна быть за любое утраченное имущество <…> Утрачено — значит, надо выплатить», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

По его словам, нужно решить эти вопросы «неформально». «Этот вопрос не имеет ничего общего с мерами, которые созданы для поддержки. Прошу не проходить мимо», — добавил он.

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Президент России заявил, что необходимо компенсировать гражданам утраченное имущество при паводках. В том числе, отменить перечень имущества, за которое положены компенсации после чрезвычайных ситуаций. Об этом стало известно из совещания главы государства по вопросам ликвидации последствий паводков. «Что касается и страховок. Если человек не застраховался, то и выплат не будет — не надо так делать <…> Нужно отменить перечень имущества, за утрату которого положена компенсация, выплата компенсации должна быть за любое утраченное имущество <…> Утрачено — значит, надо выплатить», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». По его словам, нужно решить эти вопросы «неформально». «Этот вопрос не имеет ничего общего с мерами, которые созданы для поддержки. Прошу не проходить мимо», — добавил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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