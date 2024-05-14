ВС РФ ударили по заводу и военному аэродрому в Умани: карта СВО на 14 мая

Российские военные нанесли удары по заводу и военному аэродрому в городе Умань Черкасской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU.
Ход спецоперации
ВС РФ атаковали завод и военный аэродром в городе Умань Черкасской области, сообщил Лебедев. Он добавил, что на данном заводе производился ремонт военной техники. Также войска атаковали военный аэродром, склады, пункты временной дислокации и военный аэродром.
Харьковское направление
Бойцы группировки "Север" взяли в плен боевиков "Кракена" и "Братства" в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Авдеевское направление
Расчет самоходной артиллерийской установки "Нона-СВК" группировки войск "Центр" атаковал осколочно-фугасными снарядами укрепления ВСУ на данном участке фронта. После подтверждения поражения цели военные оперативно покинули огневую позицию.
Артемовское направление
Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Ивановского гвардейского соединения ВДВ ликвидировали укрепленные опорные пункты противника на подходе к Часову Яру. Успешная атака помогла российским военным занять опорные пункты с минимальными потерями.
Херсонское направление
ВС РФ в течение суток уничтожили 15 различных плавательных средств украинской армии на правом берегу Днепра, а также 28 пунктов управления беспилотниками. Также ВСУ потеряли две боевые бронемашины, пять станций РЭБ и два авто.
Белгород и Белгородская область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ, в результате атаки были повреждены шесть жилых домов. Кроме того, осколками поврежден один автомобиль. Временно без света остались жители одной из улиц.
При атаке украинских беспилотников повреждения получили 21 квартира в 9 многоквартирных домах и школа в Белгороде. Женщина получила осколочное ранение позвоночника, рассказал Гладков.
В Минобороны России доложили, что российские средства ПВО уничтожили за ночь над Белгородской областью 25 реактивных снарядов РСЗО Vampire.
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