Путин назвал главные качества Си Цзиньпина

Путин считает Си Цзиньпина мудрым и дальновидным политиком
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин похвалил председателя КНР Си Цзиньпина Фото:

Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина мудрым и дальновидным государственным деятелем. Об этом российский лидер заявил в интервью агентству Синьхуа. Путин отметил, что Си Цзиньпин играет особую роль в развитии отношений между двумя странами.

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«Председатель КНР Си Цзиньпин мудрый и дальновидный руководитель, благодаря которому активно развиваются отношения двух стран», — заявил Путин. Текст интервью появился на сайте Кремля. Он отметил, что каждая встреча с китайским лидером становится плодотворным обменом мнениями по актуальным проблемам. Путин заявил, что в 2023 году РФ первой посетила Китай после переизбрания Си Цзиньпина на пост председателя КНР.

Путин посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина 16—17 мая, сообщала пресс-служба Кремля. С ним поедет новый глава Минобороны Андрей Белоусов и члены обновленного кабмина.

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Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина мудрым и дальновидным государственным деятелем. Об этом российский лидер заявил в интервью агентству Синьхуа. Путин отметил, что Си Цзиньпин играет особую роль в развитии отношений между двумя странами. «Председатель КНР Си Цзиньпин мудрый и дальновидный руководитель, благодаря которому активно развиваются отношения двух стран», — заявил Путин. Текст интервью появился на сайте Кремля. Он отметил, что каждая встреча с китайским лидером становится плодотворным обменом мнениями по актуальным проблемам. Путин заявил, что в 2023 году РФ первой посетила Китай после переизбрания Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Путин посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина 16—17 мая, сообщала пресс-служба Кремля. С ним поедет новый глава Минобороны Андрей Белоусов и члены обновленного кабмина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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