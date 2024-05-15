Путин назвал главные качества Си Цзиньпина

Путин считает Си Цзиньпина мудрым и дальновидным политиком

15 мая 2024 в 04:09 Размер текста - 17 +

Путин похвалил председателя КНР Си Цзиньпина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина мудрым и дальновидным государственным деятелем. Об этом российский лидер заявил в интервью агентству Синьхуа. Путин отметил, что Си Цзиньпин играет особую роль в развитии отношений между двумя странами. Статья по теме Почему Путин выбрал Китай для первой поездки после инаугурации «Председатель КНР Си Цзиньпин мудрый и дальновидный руководитель, благодаря которому активно развиваются отношения двух стран», — заявил Путин. Текст интервью появился на сайте Кремля. Он отметил, что каждая встреча с китайским лидером становится плодотворным обменом мнениями по актуальным проблемам. Путин заявил, что в 2023 году РФ первой посетила Китай после переизбрания Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Путин посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина 16—17 мая, сообщала пресс-служба Кремля. С ним поедет новый глава Минобороны Андрей Белоусов и члены обновленного кабмина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина мудрым и дальновидным государственным деятелем. Об этом российский лидер заявил в интервью агентству Синьхуа. Путин отметил, что Си Цзиньпин играет особую роль в развитии отношений между двумя странами. «Председатель КНР Си Цзиньпин мудрый и дальновидный руководитель, благодаря которому активно развиваются отношения двух стран», — заявил Путин. Текст интервью появился на сайте Кремля. Он отметил, что каждая встреча с китайским лидером становится плодотворным обменом мнениями по актуальным проблемам. Путин заявил, что в 2023 году РФ первой посетила Китай после переизбрания Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Путин посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина 16—17 мая, сообщала пресс-служба Кремля. С ним поедет новый глава Минобороны Андрей Белоусов и члены обновленного кабмина.