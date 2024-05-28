Украинские солдаты чувствуют себя брошенными на поле боя. Они страдают от нехватки американского вооружения и техники. Все это подрывает моральный дух ВСУ, что заставляет их отступать с линии фронта. Об этом пишет New York Post.
«[Украинские силы] чувствуют себя брошенными. Моральный дух низкий, они не чувствуют поддержки. Они знают, что [США] ограничивают их способность защищаться», — рассказал представитель Института изучения войны Джордж Баррос. Его слова передает New York Post. Специалист также отмечает успехи российских солдат по всей линии фронта, что негативно сказывается на моральном духе солдат ВСУ.
В настоящий момент темпы поддержки Украины со стороны США и стран Запада снизились. На Украине также опасаются, что предстоящие выборы в Штатах могут негативно сказаться на поддержке Киева, если к власти придут республиканцы. Западные СМИ писали, что харьковское наступление российских сил может вынудить Украину пойти на переговоры с Россией. Тем не менее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял на днях, что Вашингтон передаст Киеву 275 миллионов долларов, включая боеприпасы.
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