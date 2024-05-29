Песков: на Украине уже давно «закон — что дышло»

В Кремле высказались на тему легитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обозначил, что текущая обстановка требует юридической квалификации. В настоящий же момент, добавил он, ситуацию можно охарактеризовать пословицей «закон — что дышло».
«На Украине уже давно „закон — что дышло“, но нынешняя ситуация с полномочиями Зеленского обязательно требует юридической квалификации», — заявил Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Видео с интервью опубликовано в telegram-канале корреспондента. Песков обозначил, что на Украине уже несколько раз меняли конституцию. Тем не менее, уточнил представитель Кремля, атрибуты законодательной системы на Украине все еще сохраняются.
Легитимность Владимира Зеленского закончилась 20 мая. Связано это с тем, что закончился его президентский срок.
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