Южная Корея разрывает военное соглашение с Ким Чен Ыном

Договор между странами заработал в 2018 году
Военное соглашение о снижении напряженности между КНДР и Южной Кореей приостановлено. На такой шаг пошел Сеул, сообщает Yonhap News Agency.
«Корея приняла решение приостановить действие межкорейского пакта о снижении напряженности 2018 года до восстановления доверия», — говорится в
Оно направлено на предотвращение случайных столкновений и прекращение враждебных действий. Соглашение было согласовано из-за спорных островов в Желтом море.
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