В мире Южная Корея разрывает военное соглашение с Ким Чен Ыном Южная Корея решила приостановить действие военного соглашения с КНДР 03 июня 2024 в 10:29 Размер текста - 17 + Договор между странами заработал в 2018 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военное соглашение о снижении напряженности между КНДР и Южной Кореей приостановлено. На такой шаг пошел Сеул, сообщает Yonhap News Agency. «Корея приняла решение приостановить действие межкорейского пакта о снижении напряженности 2018 года до восстановления доверия», — говорится в материале . Военное соглашение заработало в 2018 году, в переговорах участвовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Оно направлено на предотвращение случайных столкновений и прекращение враждебных действий. Соглашение было согласовано из-за спорных островов в Желтом море. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Военное соглашение о снижении напряженности между КНДР и Южной Кореей приостановлено. На такой шаг пошел Сеул, сообщает Yonhap News Agency. «Корея приняла решение приостановить действие межкорейского пакта о снижении напряженности 2018 года до восстановления доверия», — говорится в материале. Военное соглашение заработало в 2018 году, в переговорах участвовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Оно направлено на предотвращение случайных столкновений и прекращение враждебных действий. Соглашение было согласовано из-за спорных островов в Желтом море. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям