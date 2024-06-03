Южная Корея разрывает военное соглашение с Ким Чен Ыном

Южная Корея решила приостановить действие военного соглашения с КНДР
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, документы, подписание договора, авторучка, рука, Принятие закона
Договор между странами заработал в 2018 году Фото:

Военное соглашение о снижении напряженности между КНДР и Южной Кореей приостановлено. На такой шаг пошел Сеул, сообщает Yonhap News Agency.

«Корея приняла решение приостановить действие межкорейского пакта о снижении напряженности 2018 года до восстановления доверия», — говорится в материале. Военное соглашение заработало в 2018 году, в переговорах участвовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Оно направлено на предотвращение случайных столкновений и прекращение враждебных действий. Соглашение было согласовано из-за спорных островов в Желтом море.

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Военное соглашение о снижении напряженности между КНДР и Южной Кореей приостановлено. На такой шаг пошел Сеул, сообщает Yonhap News Agency. «Корея приняла решение приостановить действие межкорейского пакта о снижении напряженности 2018 года до восстановления доверия», — говорится в материале. Военное соглашение заработало в 2018 году, в переговорах участвовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Оно направлено на предотвращение случайных столкновений и прекращение враждебных действий. Соглашение было согласовано из-за спорных островов в Желтом море.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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